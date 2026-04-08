Şiddetli bir tartışmanın ardından... Arbeloa, Real Madrid'in yıldız oyuncusunu takım arkadaşlarından özür dilemeye zorladı

İspanyol bir gazete, Çarşamba günü yayınlanan bir haberde, savunma oyuncusu Raúl Asensio'nun son dönemde Real Madrid kadrosunda yer almamasının nedenini ortaya çıkardı.

Kral kulübüne yakın Madridli "Marca" gazetesine göre, bu durum oyuncu ile teknik direktörü Álvaro Arbeloa arasında çıkan şiddetli bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.

Olay, 11 Mart'ta "sessizce" başladı. Defans oyuncusu, Manchester City maçında ilk 11'de yer almadı. Bu karar, Asensio'nun hoşuna gitmedi ve o maçtan birkaç gün sonra teknik direktörünü eleştirmeye başladı.

Asensio, sakatlığına rağmen Celta Vigo karşısında gösterdiği çaba ve fedakarlığın ilk 11'de yer almayı hak ettiğini düşünürken, Arbeloa Huisen'i tercih etti ve bu da iki taraf arasında anlaşmazlığın kıvılcımını ateşledi.

Gerginlik daha sonra Elche maçı öncesinde saatler kala tırmandı. Asensio, antrenörüne kas ağrısı çektiğini ve maça hazır olmadığını bildirdi. Bu davranış Arbeloa'yı kızdırdı ve onu daha önce City maçında kadroya almamasına bir tepki olarak gördü.

Krizin etkileri bununla da kalmadı, fiziksel dinlenme programını bir kenara bırakarak ani bir şekilde oynamak zorunda kalan Alman Antonio Rüdiger'i de etkiledi. Fiziksel hazırlık konusunda son derece titiz olan Rüdiger, bu durumdan rahatsız oldu.

Özür

Asensio daha sonra antrenmanlara normal şekilde katılsa da, kadro dışı kalması birkaç maç sürdü; Bunun nedeni, teknik direktörün kararlarına itiraz ettiği için takımdan özür dilemeyi reddetmesiydi. Arbeloa, geri dönüş için temel şart olarak takımın önünde kamuoyuna açık bir özür dilenmesini şart koştu ve bu ihlali, takımın genel disiplinini etkileyen kolektif bir mesele olarak değerlendirdi.

Oyuncu başlangıçta sadece teknik direktörden özür dilemekle yetinmiş ve takım arkadaşlarından özür dilemeyi reddetmiş olsa da, kadro dışı kalmasının devam etmesinden kaynaklanan baskı ve saha dışı hayatıyla ilgili yayılan söylentiler, sonunda onu bu krizi sona erdirmeye ve takım arkadaşlarının önünde özür dilemeye itti.

Bu özür üzerine Asensio, Mallorca ve Bayern Münih maçlarında kadroya geri döndü, ancak sahaya çıkamadan yedek kulübesinde kaldı.