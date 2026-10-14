Beklenen randevuya 10 gün kala, Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico mücadelesi artık sadece La Liga'nın zirvesi için verilen bir futbol savaşı olmaktan çıktı; İspanyol yetkilileri en üst düzey alarm durumuna geçmeye zorlayan bir saatli bombaya dönüştü.

Nitekim Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Devlet Komisyonu'nun Daimi Komitesi, bugün çarşamba günü, ayın 25 Ekim'inde Spotify Camp Nou'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçını resmî olarak "yüksek riskli" maç kategorisinde sınıflandırdığını açıkladı.

El Clasico neden erkenden alevlendi?

Yalnızca en gergin maçlarda başvurulan istisnai bir önlem niteliğindeki komite kararı, eşi görülmemiş ölçüde yüklü bir atmosferde geldi. Bu atmosferi besleyen ise Real Madrid kulübünün İspanya Ligi'nin son iki haftasındaki hakem kararlarına ilişkin tekrarlayan şikâyetleri oldu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Kraliyet Kulübü, Atletico karşısındaki Madrid derbisinden itibaren açık bir hakem hedefi haline geldiğini düşünüyor. Kulübe göre hakem Ortiz Arias, Fede Valverde'ye yaptığı sert müdahalenin ardından eski Paris Saint-Germain oyuncusu Kang-in Lee'yi oyundan atmayarak vahim bir hata yaptı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Real, bu kararın maçın gidişatını tamamen değiştirebileceğini düşünüyor; özellikle de ikinci yarının başında savunma oyuncusu Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve Giuliano Simeone lehine penaltıya sebep olmasının ardından.

Vinicius'un kırmızı kartı öfkeyi patlattı

Gerginlik, geçen cumartesi Villarreal karşısında oynanan ve Brezilyalı Vinicius Junior'ın savunma oyuncusu Nathan Salibayla girdiği tartışmanın ardından oyundan atılmasına sahne olan maçın ardından daha da arttı. Bu kırmızı kart, oyuncuyu 25 Ekim'de oynanacak beklenen El Clasico'da forma giymekten mahrum bırakabilir; bu da Real Madrid yönetiminin öfkesini alevlendirdi.

Beyazlıların şikâyetleri bununla da kalmadı; Fransız Ibrahima Konate'ye gösterilen sarı kartın doğruluğunu da sorgulamaya kadar uzandı. Kulübe göre rakiple hiçbir temas yoktu.

Camp Nou'da özel güvenlik planı

Bu patlamaya hazır senaryo ışığında kaynaklar, yetkililerin özel ve sıkı bir güvenlik planı hazırladığını açıkladı. Plan, taraftarlar arasında çıkabilecek herhangi bir olay ya da gerginliğe karşı önlem almak ve bu sezonun ilk El Clasico'sunun sorunsuz tamamlanmasını güvence altına almak amacıyla, maç öncesinde, sırasında ve sonrasında Spotify Camp Nou'nun duvarlarının içinde ve dışında ek ve özel eğitimli polis güçlerinin konuşlandırılmasını içeriyor.



