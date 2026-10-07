Bunların büyük bölümünün hedefinde Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia vardı. AFA patronu, son yıllardaki sportif başarılara rağmen son derece sevilmeyen bir isim olarak görülüyor. Hakkında yolsuzluk iddiaları da bulunuyor. Ayrıca birçok taraftar, kasaya para sokmak için Albiceleste’yi sık sık kağıt üzerinde zayıf rakiplere karşı kârlı şartlarda hazırlık maçlarına çıkarmakla onu suçluyor.

Salı akşamı Buenos Aires’te tamamen dolu El Monumental’deki resmi törenin ardından Tapia’ya yönelik öfke patladı. 85 bin taraftarın büyük bölümü, “Chiqui Tapia, sen bir faresin” tezahüratında bulundu. Bundan çok daha ağır hakaretler de duyuldu. Ayrıca sosyal medyadaki videolar, “Seni doğuran annenin laneti üzerine olsun” şeklinde sloganlar atıldığını da gösteriyor.

Tapia’ya yönelik öfke, görünüşe göre Messi’nin Benin karşısındaki son milli maçında alınan 3-0’lık galibiyetin hemen ardından düzenlenen dron gösterisiyle daha da alevlendi. Tüm oyuncular, stat üzerindeki dev gösteriyi izlemek için sahada kaldı. Ancak gösteri aslında bir reklamla başladı. Sigorta şirketi ‘Sancor Seguros’un logosu ve adı ekrana yansıdı. Messi, bu şirketle 2018’den beri çalışıyor.

Tapia’ya yönelik öfkenin yanı sıra şirket de hemen ardından sosyal medyada büyük tepki çekti. Dron gösterisine dair küçük bir not: Messi burada topa sağ ayağıyla vurdu, ancak kendisi her zaman korkulan bir sol ayaklı oldu.

Bu arada Albiceleste’ye 208 milli maçın ardından veda edişinin ticari yönü ağır basan bir etkinliğe dönüşmesi, görünüşe göre Messi’nin de pek hoşuna gitmedi. Gazzetta dello Sport öncesinde, Messi’nin bu şekilde bir veda maçı alma fikrine çok da sıcak bakmadığını yazdı. Habere göre 39 yaşındaki yıldız, bu fikrin arkasında daha çok AFA’nın, milli takıma veda etmeden önce onun adıyla bir kez daha ciddi gelir elde etmek için değerlendirdiği fırsatın bulunduğunu düşündü.

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Messi’nin sonunda buna çok da heyecan duymadan onay verdiği belirtildi. Ancak Inter Miami’nin forvetinin şüphelerinden bağımsız olarak mevcut milli maç dönemi Arjantin’de tartışmalara yol açtı. Bolivya, Burkina Faso ve Benin ile nispeten zayıf ve cazibesi düşük rakiplere karşı üç hazırlık maçı ayarlandı. Teknik direktör Scaloni, “Elbette daha iyi takımlara karşı oynamayı isterdim” dedi.

PSG Messi’ye bir mesaj gönderdi, Barcelona göndermedi

Messi’nin büyük gecesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı da 2021 ile 2023 yılları arasında formasını giydiği eski kulübü PSG’nin ona bir veda mesajı göndermesi oldu. Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu, X üzerinden şöyle yazdı: “Arjantin ile unutulmaz bir bölümün sonu. Tadını çıkar, Leo.” Messi’nin uzun yıllar formasını giydiği Barcelona’dan ise hiçbir mesaj gelmedi. En azından sosyal medyada ne bir veda sözü ne de bir takdir paylaşımı yapıldı.

Rekor golcünün Barca ile ilişkisi, PSG’ye transferinden önce gerçekleşmeyen sözleşme uzatmasından bu yana en azından gergin olarak değerlendiriliyor.