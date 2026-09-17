Fas Milli Takımı'nın eski yıldızı Yusuf Şibu, İspanya Ligi yıldızlarının Sebte halkına destek girişimine katılımıyla ilgili tartışmaların arttığı bir dönemde, Sebte ve Melilla şehirlerinin Faslı olduğunu vurguladı.

Şibu, "beIN Sports" ağı üzerinden İspanya Ligi'ndeki Barcelona ile Racing Santander maçını analiz ederken şunları söyledi: "Sebte ve Melilla, iki Fas şehridir; Avrupa işgalinin kalıntılarıdır ve er ya da geç Fas egemenliğine geri dönecekler."

Şibu, "Siyasi meseleleri spora sokmak kabul edilemez." diye ekledi.

Eski Faslı yıldız, Barcelona'nın Sebte'ye destek amaçlı formaları giymeyi reddetmesinin ve aynı şekilde Real Madrid üçlüsü Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Ibrahima Konate'nin bu tavrının, şehri tanıtmaya çalışan İspanya Federasyonu için bir başarısızlık olduğunu değerlendirdi.

Aynı zamanda Şibu, takımının Villarreal karşısındaki maçından önce bu formayı giymek zorunda kalan Real Betis oyuncusu Abdüssamed Ezzalzuli'yi savunarak şunları ekledi: "Ezzalzuli Faslı bir oyuncudur ve hiç kimse onun vatanseverliğinden ya da Fas'a olan sevgisinden şüphe edemez."

La Liga'da tartışmalı bir mesele

Mesele, İspanya ile Fas arasında hassas siyasi boyutlar taşıyor.

Sebte ve Melilla, Afrika kıtasının kuzey kıyısında yer alan ve İspanyol yönetimine bağlı iki şehir; Fas ise bunları işgal altındaki iki Fas şehri olarak görüyor ve geri alınmalarını talep ediyor.

Real Madrid üçlüsü Mbappe, Vinicius ve Konate, Elche maçından önce Fas'ta olası olumsuz tepkilerden kaçınmak amacıyla, üzerinde yazılı sloganın görünmemesi için formaları mesajın bulunduğu kısımdan katlamaya karar verince büyük bir tartışma yaratmışlardı.

Real Madrid oyuncularına, üzerinde "Todos somos caballas. Ceuta y los Caballeros de la Mar" ifadesi bulunan formalar teslim edilmişti; bu formalar Valensiya'daki iş insanları derneği tarafından hazırlanmış ve Villarreal, Levante, Elche ve Valencia maçlarını kapsayan bir girişimin parçasıydı.

Oyuncuların bu kararı, Faslı Real Betis oyuncusu Abdüssamed Ezzalzuli'nin aynı girişime katılması nedeniyle yol açtığı tartışmadan sadece bir gün sonra geldi.

Villarreal ile Real Betis maçında, Endülüs ekibinin oyuncuları girişime katılarak sahaya Sebte'ye destek formalarıyla çıkmış, Fas Milli Takımı oyuncusu Ezzalzuli de aralarında yer almıştı.

Bunun ardından oyuncu, Faslılar tarafından sosyal medya siteleri üzerinden geniş çaplı eleştiri ve saldırıya uğradı; bu da onu, tutumunu savunmak için ortaya çıkmadan önce girişimle ilgili paylaşımlarını silmeye itti.

Ezzalzuli, formanın "şehrin sakinlerine ve halkına destek amaçlı sosyal bir nitelik" taşıdığını açıklayarak, girişimin siyasi hedefler taşıdığını ya da Fas'a yönelik herhangi bir hakaret içerdiğini reddetti.

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