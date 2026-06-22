Sibari ve Barcelona yıldızının izinden… Al-Khnous, geleceği konusunda önemli bir adım atıyor

Alman basınında yer alan haberler, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nda Atlas Kaplanları ile mücadele eden Fas Milli Takımı ve Stuttgart kulübünün yıldızı Bilal El Khannous’un geleceğinde olası bir değişiklik olduğunu ortaya koydu.

Alman "Bild" gazetesi, "Fas milli takımı yıldızı ve Stuttgart oyuncusu Bilal El Khannous (22 yaşında), menajerini değiştirmesinin ardından Alman kulübündeki geleceği konusunda tartışmalara yol açtı. Gözlemciler bu hamleyi, kulübün oyuncuya bağlı kalmasına rağmen olası bir ayrılığın habercisi olarak yorumluyor" dedi.

Aynı gazetenin verdiği bilgilere göre El Khannous, Hollandalı Frenkie de Jong (Barcelona) ve İsveçli Viktor Gyökeres (Arsenal) gibi büyük yıldızların yanı sıra Bayern Münih’e transfer olmak üzere olan vatandaşı İsmail Sebari’nin menajerliğini de üstlenen “HCM Sports Management” ajansına geçti.

Kaynaklar, şu ana kadar resmi bir teklif olmamasına rağmen, yeni menajerin teklif bulmak amacıyla piyasayı araştırmaya başladığını belirtiyor.

Bu hamle, El Khannous’un mevcut Dünya Kupası’nda Fas milli takımıyla dikkat çekici bir performans sergilediği bir dönemde geliyor. El Khannous, Brezilya (1-1) ve İskoçya (1-0) maçlarında en göze çarpan oyunculardan biriydi; bu durum, parlak performansını sürdürmesi halinde büyük kulüplerin ilgisini daha da artırabilir.

Bild gazetesi şu şekilde sonlandırdı: “Ancak, geçen Mayıs sonunda El Khannous’u Leicester City’den 18 milyon avro (artı 3 milyon avro kiralama ücreti) karşılığında kiralık transferden kalıcı transfer haline getiren Alman kulübü, oyuncuyu elinden çıkarmayı reddediyor ve önümüzdeki sezon da ona güvenmeyi planlıyor. Mevcut performansı göz önüne alındığında, transfer bedeli karlı bir anlaşma olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, 2030 yılına kadar uzanan sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmaması, Stuttgart’a olası müzakerelerde güçlü bir konum sağlıyor.”

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