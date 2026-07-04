Sibari’nin sakatlığı Fas’ı şaşkına çevirdi… Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor?

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Kanada ile oynadığı maçta ağır bir darbe aldı; Takımın yıldızı İsmail Sebari, maçın başlamasından sadece 22 dakika sonra arka uyluk kasında ağrı hissederek sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Sufyan Rahimi oyuna girdi.

Sibari, sakatlığının etkisiyle ve gözlerinde yaşlarla sahayı terk etti. Bu sahne, özellikle “Atlas Aslanları”nın turnuvada ilerleyen aşamalara yaklaşmasıyla birlikte, turnuvadaki serüveninin sona ermesinden korkan Faslı taraftarları endişelendirdi.

Sebari’nin sakatlığı Fas milli takımı için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor; zira oyuncu, Brezilya, Haiti ve İskoçya ağlarına attığı 3 golle grup aşamasının en göze çarpan yıldızlarından biriydi.

Medya haberlerine göre, 25 yaşındaki oyuncu, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Almanya'nın Bayern Münih kulübüne yaklaşık 50 milyon avroluk bir transferle geçtikten sonra, turnuvaya en iyi formunda katılıyor.

Fas Futbol Federasyonu, yaralanmanın ciddiyetini belirlemek için tıbbi muayene sonuçlarını beklediği için, yaralanmanın niteliği hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Spor yaralanmaları uzmanı Thamer Al-Shahrani ise “X” platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, belirtilerin arka kas yaralanmasına işaret ettiğini belirtti ve sakatlık süresinin kas gerilmesi durumunda 5 gün, birinci derece yırtılma durumunda ise 10 ila 14 gün arasında değişebileceğini, ikinci derece veya daha ciddi bir yaralanma durumunda ise bu sürenin altı haftaya kadar uzayabileceğini belirtti.