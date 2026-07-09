Sibari'nin oynamayacağının kesinleşmesinin ardından... Fas-Fransa maçı için beklenen kadro

Fransa ve Fas milli takımları arasında Dünya Kupası’nda yeniden bir karşılaşma yaşanacak. İki takım, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları kapsamında bu Perşembe akşamı Boston’da karşı karşıya gelecek ve Katar 2022 turnuvasının en dikkat çeken maçlarından birinin rövanşını oynayacak.

İki takım, Katar Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’nın galibiyetiyle sonuçlanan ve final maçına yükseldiği o ünlü karşılaşmadan 4 yıl sonra yeniden karşı karşıya geliyor. Bu maç, özellikle hakem kararlarına ilişkin tartışmaların da eşlik etmesi nedeniyle Faslı taraftarların hafızalarında hâlâ taze.

Fransız milli takımı, Kylian Mbappé’nin penaltıdan attığı tek golle Paraguay’ı son 16 turunda eledikten sonra morali yüksek bir şekilde maça çıkacak ve şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olarak turnuvadaki yoluna devam edecek.

Öte yandan Fas milli takımı, turnuvanın başlangıcından bu yana dikkat çekici performanslar sergileyen genç oyuncularına dayanarak, tarihi yolculuğuna devam etmeyi ve üst üste ikinci kez yarı finale yükselmeyi umuyor.

Maç öncesinde tartışmalı bir hava hakim. Fas medyası, 2022 Dünya Kupası’nda iki takımın karşılaştığı maçlardaki hakem kararlarını yeniden gündeme getirirken, maçın yönetimini hem saha içinde hem de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi aracılığıyla tamamen Arjantinli bir hakem ekibinin üstlenecek olması, karşılaşma öncesinde geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Maç aynı zamanda, yakın arkadaş ve eski Paris Saint-Germain takım arkadaşları olan Kylian Mbappé ile Achraf Hakimi arasında özel bir karşılaşmaya da sahne olacak. Her ikisi de kendi milli takımlarını, sahadaki en önemli yıldızları ve kaptanları olarak liderlik ediyor.

Taraftarlar, Fransa’nın hücum geçişlerinde hız ve fiziksel güce dayanması, Fas’ın ise topu kontrol etme ve oyunun temposunu belirleme yeteneğine sahip bir orta saha kadrosuna sahip olması nedeniyle, güçlü bir taktiksel mücadele bekliyor.

Sebari’nin kadro dışı kalması

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi ise basın toplantısında, takımın golcüsü İsmail Sebari’nin hazır olmaması nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyeceğini doğruladı.

"Sebari hariç herkes hazır. Maç, sakatlığından sonra çok erken geldi ve %100 hazır olan oyuncuları seçmek zorundayız. Sebari'nin kalan maçlarda bizimle birlikte olmasını umuyorum" dedi.

Sebari, Kanada maçı sırasında sakatlandıktan sonra dün Çarşamba günü Atlas Aslanları'nın antrenmanına katılmadı. Sebari, 22. dakikada sahayı terk ederek yerini takım arkadaşı Sufyan Rahimi'ye bırakmıştı.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, maçta iki takımın muhtemel kadroları aşağıdaki gibidir.

Fransa'nın tahmini kadrosu

Kaleci: Mike Maignan.

Defans: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Luka Deny.

Orta saha: Mano Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olis, Bradley Barcola.

Forvet: Kylian Mbappé.

Fas'ın tahmini kadrosu

Kaleci: Yassine Bono.

Defans: Achraf Hakimi, Issa Diop, Shadi Riad, Nasser Mazraoui.

Orta saha: Nael El Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Ibrahim Diaz, Bilal El Khannous.

Forvet: Sofyan Rahimi.