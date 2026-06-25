Sibari ile yetinmedi… Bayern, yeni bir Dünya Kupası oyuncusuyla transfer piyasasını kızıştırıyor

Bayern Münih, Alman bek Nathaniel Brown’u 55 milyon avroya transfer etmek üzere Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardıktan sonra, yaz transfer piyasasını çığır açan bir ikili hamle ile salladı.

Brown ile yapılan anlaşma, Bavyera devi Bayern'in geçen hafta tamamlanan ve özel olarak duyurulan, PSV Eindhoven'dan Faslı Ismail Saibari'yi yine 55 milyon avroya transfer etmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Güvenilir gazeteci ve transfer uzmanı Fabrizio Romano, Bayern'in Braun ile yaptığı anlaşmanın hiç şüpheye yer bırakmadığını belirtti. Kulüp, Eintracht ile 55 milyon avroluk transfer bedeli üzerinde anlaşmaya varmadan önce, haftalar önce oyuncuyla kişisel şartları netleştirmişti.

Romano’nun “X” platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Alman bek oyuncusunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi Haziran 2031’e kadar uzayacak; bu hamle, kulübün sol kanatta uzun vadeli bir proje kurma isteğini teyit ediyor.

Nathaniel Braun, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Curacao karşısında Almanya milli takımının beşinci golünü atmayı başarmıştı.

Bu hamle ile Bayern, Sebari ve Brown transferleriyle bir hafta içinde kadrosunu güçlendirmek için 110 milyon euro harcadı ve hem yerel hem de Avrupa'daki rakiplerine, yeniden yapılanma sürecinin güçlü bir şekilde başladığına dair net bir mesaj verdi.

Ajax'tan Seibari ile geçen hafta 55 milyon euro karşılığında anlaşma sağlanmıştı. Seibari ve Braun, Bayern'in yeni sezon başlamadan önce hücum ve savunma hatlarını güçlendirmek için bahis oynadığı iki transfer oldu.