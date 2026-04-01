Sibari Faslılara seslendi: Ailelere hakaret edilmesin... Ve işte Senegal'deki kutlamalara hayranlığımın sebebi

Fas milli takımının yıldızı İsmail Sebari, kışkırtıcı bir davranışta bulunması nedeniyle Faslı taraftarların yönelttiği hakaretlere karşı kendini savundu.

Senegal'in CAF'ın kararını Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) temyiz etmesinin ardından 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahipliği konusunda devam eden hukuki ihtilafın ortasında, bir grup Fas milli takım yıldızı bu gergin ortamda kabul edilemez bir davranışta bulundu.

"Aslanlar" takımı, geçen Cumartesi oynanan ve Afrika takımının 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Peru ile oynanan hazırlık maçı öncesinde Afrika Kupası'nı alenen kutlayarak Faslı rakiplerini ve CAF'ı kışkırttı.

Bir grup Fas milli takım oyuncusu, Senegalli takım arkadaşlarının paylaşımlarına tepki gösterdikten sonra kendilerini taraftarların tepkisiyle karşı karşıya buldu.

Faslı Hesport sitesine göre, krizin patlak vermesi, bir grup oyuncunun, Stade de France'daki şampiyonluk töreninde Senegal milli takımının yıldızlarının şampiyonluk kutlamalarına ilişkin paylaşımlarına "beğeni" atmasıyla başladı; ancak şampiyonluğun meşruiyeti hâlâ uluslararası bir hukuki ihtilaf konusu.

Site, dolaşan fotoğrafların İsmail Sebari, Şadi Riyad ve İlyas Ben Saghir gibi yıldızların yanı sıra Samir El Morabit, Osama Tergalin ve Yassin Kichta'nın da bu olaya karıştığını gösterdiğini ve bunun da taraftarların eleştirilerini daha da şiddetlendirdiğini belirtti.

Sibari ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün içinde yaşananları açıklığa kavuşturmak için, yanlışlıkla ve dikkat etmeden Instagram'da bir fotoğrafa beğeni verdim" dedi.

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen oyuncu, "Bazı kişilerin öfkesini anlıyorum, ancak bu, Fas'a duyduğum sevgi ve bağlılığı azaltmaz. Bu ülkeyi her zaman gururla savundum. Yine de öfke anlarında, tüm bunlarla hiçbir ilgisi olmayan aileleri aşağılamamalıyız" diye ekledi.

Faslı milli yıldız, "En önemli şeye, yani yaklaşan Dünya Kupası'na odaklanalım ve hayalimizi gerçekleştirmek için birliğimizi koruyalım" diye devam etti.

Fas milli takımı, dün Salı günü Fransa'da oynanan hazırlık maçında Paraguay'ı 2-1 mağlup etti. Bu maç, İspanya'da Ekvador ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın birkaç gün ardından gerçekleşti.

Bu iki maç, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynandı.