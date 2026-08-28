Bayern Münih'in yeni oyuncusu Faslı yıldız İsmail es-Sayyari, Bavyera kulübüne katıldıktan sonraki ilk izlenimlerini anlattı ve Almanya'daki ilk haftalarında kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı.

Kulübe geldikten sonra Bayern Münih'e bakışının nasıl değiştiğine dair es-Sayyari, Bundesliga'nın resmî İngilizce kanalı "Bundesliga EN" ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Yaygın olan görüş, (Bayern'in) dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğuydu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama onun bir parçası olduğunuzda, gerçekte ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Beklediğimden bile daha büyüktü. Buradaki her şey en üst seviyede, en küçük detaylardan en büyüklerine kadar. Kulübün büyük olmasını bekliyordum ama düşündüğümden çok daha büyük."

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İlk haftalarına ve yeni hayatında kendisini şaşırtan şeye dair es-Sayyari şöyle konuştu: "Herkes bana karşı çok nazikti. Teknik ekip ve oyuncular kendimi hoş karşılanmış hissetmeme yardımcı oldu. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum, bu yüzden çok mutluyum."

Eski PSV Eindhoven yıldızı sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım beni en çok şaşırtan şey şehir (Münih) oldu, çünkü Almanya dışındaki insanlar Almanya'nın çok gri olduğunu ve pek de güzel olmadığını düşünüyor. Ama ben Münih'i bir şehir olarak gerçekten çok seviyorum. Sanırım beni en çok şaşırtan bu oldu."

Es-Sayyari geçen sezon Eindhoven'la parladı, ayrıca Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda öne çıktı; Fas bu turnuvaya çeyrek finalde Fransa karşısında veda etti.

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