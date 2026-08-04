Shobeir Zamalek'teki perde arkasını açıkladı: Bizera teklifinin gerçeği, Faslı yıldızın krizi ve futbol şirketi

Medya mensubu Ahmed Şubeir, Zamalek kulübünün içindeki bir dizi önemli dosyayı gündeme getirerek, kulübün Brezilyalı Juan Bezerra'yı kadrosuna katmak için Şabab Al Ahli'den resmi bir teklif aldığına dair dolaşan haberlerin gerçeğini açıkladı. Ayrıca Salah Mısdak'ın alacakları krizine değinerek futbol şirketiyle ilgili son gelişmeleri de aktardı.

Şubeir, radyo açıklamalarında şunları söyledi: "Zamalek kulübüne Şabab Al Ahli'den Juan Bezerra ile anlaşmak için resmi bir teklif geldi mi? Hayır, kesinlikle hiçbir teklif gelmedi ve ne kulüp ne de oyuncu şimdiye kadar herhangi bir resmi teklif almadı. Oyuncuya Körfez'den ilgi var mı? Diğer isimlere yönelik ilgiyi duyduğumuz kadar duyuyoruz."

Ve ekledi: "Size bir sürpriz söyleyeyim: Zamalek, uygun bir teklif gelirse Bezerra'nın ayrılmasına karşı çıkmaz, çünkü kulüp hiçbir oyuncunun üzerine titremiyor. 6 veya 7 milyon dolar değerinde bir teklif gelirse, ayrılmasına izin verilecek."

Medya mensubu Ahmed Şubeir sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Bezerra ve menajeri tüm alacaklarını aldı, dolayısıyla onu takımla antrenmanlara düzenli katılmaktan başka bir şey meşgul etmiyor."

Salah Mısdak'ın alacakları krizi

Şubeir, Zamalek'in Salah Mısdak ile yaşadığı krizden bahsederek, kulübün oyuncunun alacaklarını ödemekte geç kalmasının krizi katladığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Zamalek'in Salah Mısdak ile yaşadığı kriz 400 bin dolarlık bir meblağla ilgili. Başlangıçta oyuncuya ödenmesi gereken tutar buydu, ancak ödemedeki gecikme nedeniyle talepler 800 bin dolara yükseldi. Bu da kulübün disiplin amaçlı transfer yasağına maruz kalmasının nedenlerinden biriydi."

Ve ekledi: "Zamalek, Salah Mısdak ile bir anlaşmaya vardı ve oyuncu gerçekten de 400 bin doları aldı, kalan alacaklarını ise temmuz ayı sonunda tahsil etmesi kararlaştırıldı. Ancak kulübün kalan taksiti belirlenen tarihte ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesinin ardından kriz tırmandı."

Medya mensubu Ahmed Şubeir şunları belirtti: "Zamalek yönetimi Salah Mısdak ile iletişime geçti ve kulübün içinden geçtiği zorlu mali koşullar nedeniyle kalan tutarı almayı ertelemesini talep etti."

Bu krize dair sözlerini şöyle noktaladı: "Salah Mısdak erteleme fikrini tamamen reddetti ve Zamalek yetkililerine yarım saat bile beklemeyeceğini bildirerek alacaklarının tamamını almayı talep etti; parasını almazsa yeni bir şikâyette bulunacağını vurguladı. Bu da Zamalek yönetimini bu dosyayı hızla kapatmakla yükümlü kılıyor."

Zamalek'te futbol şirketinin akıbeti

Futbol şirketi dosyasına gelince, Şubeir projenin iptal edilmediğini ancak geçici bir dondurulma durumundan geçtiğini vurguladı. Şöyle dedi: "Birçok kişi Zamalek'teki futbol şirketini soruyor. Gerçek şu ki proje şu anda dondurulmuş durumda, ancak iptal edilmedi ve iptal edilmeyecek. Uygun şekilde düzenlenene kadar belki biraz gecikebilir."

Ve ekledi: "Büyük payın Zamalek kulübüne ait olması şart, isterse yüzde 51'e karşı yüzde 49 oranında olsun. Mısır'da satılık veya alınabilir olmayan varlıklar var; Ahli veya Zamalek'in satışından söz etmek doğru değil. Bir ortaklıktan ya da kulübe ait bir kontrol oranından söz edilebilir, ancak mali krizin bu kulüplerin satışına dair bir söyleme dönüşmesi mantıklı değil, çünkü onlar Mısır futbol tarihinin bir parçasını temsil ediyor."