Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), üç farklı kategoride yarışın daralmasının ardından 2026 yılı Afrika'nın en iyileri ödüllerinin final aday listelerini açıkladı. Son aşamada kıtanın önde gelen yıldızlarının yanı sıra Mısırlı ve Faslı isimler de yer aldı.

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Al Ahly kalecisi Mostafa Shobeir ile Zamalek kalecisi El Mahdi Soliman'dan oluşan Mısırlı ikili, ön aday listesinde yer almalarına rağmen en iyi kaleci ödülü yarışının dışında kaldı. Listenin başında ise Al Hilal kalecisi Yassine Bounou bulunuyor.

Öte yandan Manchester City forması giyen Faslı Ayyoub Bouaddi, en iyi genç oyuncu ödülünün final listesine girmeyi başardı. Al Riyadh oyuncusu Mahmoud Hassan Trezeguet ise kıtada forma giyen en iyi oyuncu yarışında Mısır'ın temsilini sürdürdü. Trezeguet'nin rakiplerinden biri de AS FAR oyuncusu Mohamed Rabie Hriman.

Mostafa Shobeir elendi, Bounou en iyi kaleci listesinin başında

2026 Afrika'da yılın en iyi kalecisi ödülünün final listesinde Mısırlı isim yer almadı . Al Ahly kalecisi Mostafa Shobeir ile El Mahdi Soliman, kıtanın önde gelen kalecilerini bir araya getiren ön listede yer almalarına rağmen yarıştan elendi.

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Final yarışı üç isimle sınırlı kaldı: Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in kalecisi Faslı Yassine Bounou, Cidde ekibi Al Ahli'nin kalecisi Senegalli Edouard Mendy ve Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kalecisi Vozinha.

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Ayyoub Bouaddi en iyi genç oyuncu ödülünün final listesinde

2026 Afrika'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülünde Fas, final listesine girmeyi başaran Ayyoub Bouaddi ile temsil ediliyor. Bouaddi, kıta ödülü için yarışan üç oyuncudan biri oldu.

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Listede Bouaddi'nin yanı sıra Real Madrid'den Fildişili Yan Diomande ile Paris Saint-Germain'den Senegalli Ibrahim Mbaye yer aldı. Adaylık sürecinin son aşamasında yerlerini garantileyen bu oyuncularla final yarışı, farklı futbol ekollerinden gelen üç yeteneği bir araya getirdi.

Bouaddi'nin listede yer alması, Fas futboluna bireysel ödüllerden biri için yeniden yarışma fırsatı sunuyor. Hakkındaki ilgi giderek artan genç oyuncu, ödülü kazanmak için Diomande ve Mbaye ile mücadele etme şansı yakalayacak.

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Trezeguet, Hrimat ve Mokoena kıtada forma giyen en iyi oyuncu yarışında

Afrika kıtasında forma giyen en iyi oyuncu ödülünde ise Mahmoud Hassan Trezeguet final listesine girdi. Ön adaylık aşamasını geçip son yarışa kalmayı başaran Trezeguet, ödül yarışında Mısır'ın varlığını sürdürdü.

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Mısır futbolunun yıldızı, kıtada parlayan oyuncuları bir araya getiren ödül için AS FAR'ın eski, Katar ekibi Al Shamal'ın şimdiki oyuncusu Faslı Mohamed Rabie Hrimat ve Mamelodi Sundowns forması giyen Güney Afrikalı Teboho Mokoena ile yarışacak.

Trezeguet ile Hrimat'ın final listesinde yer alması bu kategoride belirgin bir Arap varlığı sağlarken Mokoena da yarışı kendi lehine bitirmeyi hedefliyor. Böylece ödül, Mısır, Fas ve Güney Afrika'dan üç isme açık hale geldi.