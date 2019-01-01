Shkodran Mustafi: Dünyanın en kötü ikinci savunmacısı değilim

Arsenal'ın Alman stoperi Shkodran Mustafi, performansına dair yapılan eleştiriler hakkında konuştu.

Marca' da yapılan ve 150 bin kişinin oy verdiği bir ankette, Phil Jones'un ardından sezonun en kötü ikinci savunmacısı seçilen Shkodran Mustafi, bu durumu önemsediğini söyledi.

Spiegel' e yaptığı açıklamalarda, "2016'da 'a transfer olmamdan sonraki ilk iki yılda işler benim için çok iyi geçti," diyen Mustafi, "Ancak 2018 Noel'inden kısa bir süre sonra bir kırılma yaşandı. Birkaç hata yaptım ve bu daha önce hiç deneyimlemediğim bir karmaşa yarattı" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Bu maçlardan birinin Aralık 2018'de 5-1 kaybettikleri maçı olduğunu belirten Alman stoper, "Üç haftalık bir sakatlıktan çıkmıştım ve takımla hiçbir antrenmana katılmadan maça çıkmıştım; çünkü Unai Emery'nin bana ihtiyacı vardı. İlk yarıyı 4-1 geride kapatmıştık, birkaç kötü anım olmuştu ve kendimi yine sakatlamıştım. Daha sonra Instagram ve Twitter'da Arsenal taraftarlarından olumsuz yorumlar almıştım" dedi.

"Yaptığı hataları fark edebilecek kadar kendini eleştiren biriyim," diyen 27 yaşındaki oyuncu, "Sıkı eleştirilerle de başa çıkabilirim. Ancak hakkımda yapılan eleştiriler irrasyonel bir hâle geldi. Hedef hâline getirildim. Bir noktadan sonra insanlar oynamadığım maçlarda alınan yenilgilerden bile beni sorumlu tutmaya başladılar" yorumunu yaptı.

Eşinin kendisine, "Eğer insanların düşündükleri kadar kötü bir oyuncu olsaydın, asla bir Dünya Şampiyonu ve Arsenal oyuncusu olamazdın, seni buraya sahip olduğun bir şeyler getirmiş olmalı" dediğini söyleyen Mustafi, bu sözlerin kendisini zihinsel olarak daha güçlü yaptığını belirtti.