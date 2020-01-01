Shkodran Mustafi: Arteta, Mesut Özil'i yeniden takıma kazandırdı

Arsenal'ın Alman stoperi, Mikel Arteta'nın İngiliz ekipte oyuncuları ortak bir amaç doğrultusunda birleştirdiğini söyledi.

'ın savunma oyuncularından Shkodran Mustafi, 2019 yılının sonunda Unai Emery'nin yerine göreve gelen teknik direktör Mikel Arteta'ya "profesör" benzetmesi yaptı.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Mustafi, kariyerinin ilk teknik direktörlük görevini yürüten Arteta'nın parlak bir geleceği olduğunu söyledi.

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Mustafi "Arteta, tıpkı bir profesör gibi. Oyuncuların topa sahipken ne istediği ve topu kaybettikten sonra nasıl tepki vereceğini çok iyi biliyor. Bu fazlasıyla özel bir yetenek. Normalde pas verdikten sonra topu kaybedersek nerede durmam gerektiğine odaklanıyordum ama Arteta benim hücuma daha fazla katkıda bulunmamı istiyor. Bu sayede ben de bir seçenek haline geliyorum. 28 yaşındayım, farklı ülkelerde farklı teknik direktörlerle çalıştım ama Arteta ile yeni şeyler öğreniyorum. Teknik direktörlüğün ne kadar zor bir görev olduğunu unutabiliyoruz. Ancak Arteta her zaman mantıklı konuşabiliyor. Kimse onun dedikleriyle ilgili şikayet etmiyor ve yararlanmaya çalışıyor. Mesut bile..." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Arsenal, 28 maçta topladığı 40 puanla Premier Lig'de dokuzuncu sırada yer alıyor.

İngiliz ekiple bu sezon 18 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Alman stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.