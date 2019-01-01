Shinji Kagawa, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Shinji Kagawa ilk idmanına çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Dün İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa da yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, kanatlardan orta ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından taktik bölüme geçti.

İdman, son bölümde yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve özel uçakla Antalya'ya gidecek.