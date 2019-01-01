Shinji Kagawa, Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş'ın devre arasında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa, sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
30 yaşındaki Japon oyuncu yaptığı paylaşımda "Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediğim katkıyı veremediğim için üzgünüm. Ama takım arkadaşlarım ve Türkiye'deki taraftarlar her zaman çok iyi anılar olarak kalacak. Kendimi gelecek sezon için hazırlamalıyım. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Dear Beşiktaş supporters, I'd like to thank you for your support. Regret that we missed a title and I wasn't able to contribute to the team as much as I wanted. Though playing with my teammates and club staff, and for the supporters in Turkey are and will always be my great memories. I shall push myself and challenge for next season. Appreciate your understanding and contiuous support. Thank you. Shinji Kagawa #sk23 #beşiktaş
Beşiktaş formasıyla 14 lig maçına çıkan Shinji Kagawa, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.