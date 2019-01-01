Shinji Kagawa, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa, siyah-beyazlı kulübe veda mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın devre arasında ekiplerinden 'dan kiraladığı Shinji Kagawa, sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

30 yaşındaki Japon oyuncu yaptığı paylaşımda "Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediğim katkıyı veremediğim için üzgünüm. Ama takım arkadaşlarım ve 'deki taraftarlar her zaman çok iyi anılar olarak kalacak. Kendimi gelecek sezon için hazırlamalıyım. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla 14 lig maçına çıkan Shinji Kagawa, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.