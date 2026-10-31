Shiloh 't Zand, cumartesi akşamı tam da De Kuip'te Feyenoord'a ağır bir darbe vurdu. Rotterdam ekibinin Fortuna Sittard'a kiraladığı orta saha oyuncusu, 86. dakikada skoru 1-1'e getirdi. 't Zand, maçın ardından ESPN kameralarına yaptığı açıklamada, geç gelen beraberlik golünün kendisine neredeyse galibiyet golü gibi hissettirdiğini söyledi.

't Zand, golünün galibiyet gibi hissettirip hissettirmediği sorusuna, "Evet, sanırım öyle. Maçın tamamına bakınca bazı anlarda iş elbette zorlaşıyor. Böyle bir anda 86. dakikada gol atmak harika" yanıtını verdi.

't Zand için De Kuip'te Feyenoord'a gol atmak yeni bir deneyim değil. Orta saha oyuncusu daha önce Heracles Almelo formasıyla da Rotterdam'da gol atmıştı. Asıl kulübüne karşı Eredivisie'deki ikinci golünün sevincini yaşayan 't Zand, "Elbette güzel bir duygu. Ben Zuid'dan bir çocuğum. Feyenoord'a karşı De Kuip'te gol atabilmek gerçekten güzel bir duygu" dedi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Feyenoord'a karşı oynamanın kendisinde biraz daha fazla motivasyon yarattığını kabul etti. "Elbette biraz daha istekli oluyorsunuz ama ben her maçta yüzde yüzümü vermek ve takım için önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Bugün bunu başarmış olmak elbette güzel."

't Zand'a göre Fortuna, aldığı puanı özellikle Danny Buijs'in takımının savunma şekline borçlu. "Maçın tamamına bakarsanız takım olarak kompakt durduk ve savunmamızı pas yaparak aşmak kolay değildi" diye açıkladı.

Limburg ekibi, Feyenoord'u daha çok kanatlardan hücum etmeye yönlendirip geçiş hücumlarında tehlike yaratmaya çalıştı. "Rakibi her zaman kanatlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Oradan az sayıda pozisyon yaratır ya da neredeyse hiç pozisyon yaratamazsanız bize gol atmak zorlaşıyor. Kontra ataklarda da tehlikeli olabildiğimizi düşünüyorum ve bugün bunu birkaç kez gösterdik."

Maç öncesinde Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rotterdam'da aradığı süreleri Fortuna'da bulan 't Zand'ın gelişiminden olumlu söz etmişti. "Fortuna'ya süre almak ve kendimi göstermek için geldim. Geçen yıl Jong Feyenoord'da süre aldım. Şimdi Fortuna'nın ve teknik direktörün bana burada Eredivisie'de şans vermesi elbette güzel."

Özellikle 't Zand'ın beraberlik golünü kutlama şekli dikkat çekti. Feyenoord'dan kiralanan oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşayıp dizlerinin üzerinde kaydı. Bazı futbolcular asıl kulüplerine saygıdan gol sevinci yaşamamayı tercih etse de 't Zand bunun için hiçbir neden görmüyor. "Fortuna için oynuyorum ve Fortuna için gol atıyorum. Bu yüzden Fortuna adına gol sevinci yaşıyorum."