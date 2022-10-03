Shevchenko, iki eski takımının maçını değerlendirdi: "Chelsea tempoyu çok yükseltecek ama Milan'ın kaliteli oyuncuları var"

Eski Ukraynalı milli oyuncu, Çarşamba günkü maçta hararetli bir karşılaşma bekliyor.

Eski Milan ve Chelsea forveti Andriy Shevchenko, iki eski kulübü arasında yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçı için heyecanlı.

Milan, şu anda ilk iki maçın ardından E Grubu'nun zirvesinde yer alıyor ve ilk maçında RB Salzburg ile 1-1 berabere, ikinci maçında Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti.

Hırvatlara yenilip Avusturyalılarla berabere kaldıktan sonra şu anda son sırada olan Chelsea'ye karşı bir galibiyet, Milan'ın son 16 yolunu yarılaması anlamına geliyor.

Ne söylendi?

Milan TV'ye konuşan Shevchenko, ilk olarak Stefano Pioli yönetimindeki bu Milan takımının niteliklerini yorumladı.

"Milan iyi futbol oynuyor, kendilerine güveniyorlar, yüksek yoğunlukta oynuyorlar ve maçları iyi yönetiyorlar. Fark yaratabilecek kaliteli oyunculara sahipler.

"Milan, insanların çok sevdiği modern futbol oynuyor, hücum futbolu oynuyor ama aynı zamanda maçlar sırasında her durumu iyi yönetmesini biliyorlar."

1999'da Milan ve Chelsea arasında berabere biten maçları da hatırladı.

"Çok yoğun bir maçtı, İngiliz ekibi zordu. 0-0 berabere kalmıştık. Bu Chelsea-Milan farklı olacak, mevcut iki takım bu ikisinden farklı. Milan seviyelerini yükseltti, iyi bir maç, yoğun ve üst düzey bir rekabet bekliyorum."

Eski Ukraynalı milli oyuncu, Çarşamba günkü maçta hararetli bir karşılaşma bekliyor.

"Çok sıcak bir atmosfer olacak. Chelsea'nin kazanması gerekiyor ve tempoyu çok yükseltecek ama Milan'ın kaliteli oyuncuları var. Chelsea'de oynayan Giroud için özel bir maç olacak, çok iyi gidiyor, bu maçın merkezinde olacak."

Giroud'un durumu

Shevchenko, Giroud'un bir kişi ve oyuncu olarak niteliklerine dikkat çekti.

"O çok iyi bir insan. Gol atmak için kendini nereye koyacağını bilen bir forvet, golü çok iyi görüyor. Zarif, Milan'a verecek çok şeyi var. Takımda onun gibi birinin olması çok yardımcı oluyor. Chelsea'ye karşı onun için özel bir maç olacak."

Leao yorumu

Son olarak Shevchenko, Milan'ın yıldızı Rafael Leao ve bu maçın kendisi için ne anlama geldiği hakkında düşüncelerini aktardı.

“Leao lider oluyor. Londra'da, İtalyan liginden farklı bir rekabet olan Şampiyonlar Ligi'nde de harika niteliklerini gösterme şansına sahip olacak.

"Leao, bu maçlarda da fark yaratabilecek büyük bir yetenek."