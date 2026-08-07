Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Shelbourne FC'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından İrlanda ekibinin teknik direktörü John Russell, iki oyuncudan oldukça etkilendi.

Ajax, kendi sahası Johan Cruijff ArenA'da oyuna büyük ölçüde hükmetti ve ellinci dakikada skoru 3-0'a getirmişti. Hatta bu 4-0 da olabilirdi, ancak Mika Godts'un kullandığı penaltıyı kaleci Eddie Beach kurtardı. Maçın son bölümünde Daniel Kelly skoru 3-1'e getirdi.

Russell, Off The Ball'a yaptığı açıklamada bu golün önemli olduğunu söyledi. “Görevimizin ne olduğunu biliyorduk: çok güçlü bir rakibe karşı uzun süre savunma yapmak. Ama bir ya da iki fırsat yakalayacağımızı da biliyorduk ve onlardan biri Kelly ile gol oldu.”

Böylece rövanş öncesi Shelbourne için hâlâ biraz umut doğmuş oldu. Ajax, 20 dakika sonunda 2-0 öndeyken tablo çok daha karamsar görünüyordu.

“Ajax kalitesini gösterdi. Oyuncularından biri, sol kanattaki isim, inanılmazdı. Belki PSG'ye gidebileceği söyleniyor, bu yüzden umarım bu onun son maçıydı”, diyerek Godts'a göz kırparak gönderme yaptı.

Russell, kendi takımında da öne çıkan bir isim gördü: kaleci. “Eddie Beach bugün dünya klasında bir performans sergiledi. Gerçekten dünya klasında. Yaptığı birkaç kurtarış ve çıkardığı penaltı bize yeni bir hayat ve enerji verdi. Bu eşleşmede her şey hâlâ mümkün.”

Rövanş gelecek hafta perşembe günü oynanacak. İki takım da Dublin'de TSİ 20.45'te sahaya çıkacak. Eşleşmenin galibi Konferans Ligi play-off turuna yükselecek.