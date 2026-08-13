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Sheffield United v Bristol City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second LegGetty Images Sport
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Sheffield United 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan fikstür, bilet fiyatları ve kombine biletler

SHOPPING
Tickets
Sheffield United
Championship

Sheffield United yeniden sahada; biletleri nasıl alabileceğiniz ise burada.

Chris Wilder, Sheffield United'ı bir kez daha Premier League'in vaat edilen topraklarına geri döndürebilir mi? Patrick Bamford ve Harrison Burrows gibi isimleri barındıran bir kadroyla, bu kez farklı bir sonuçla Wembley'e dönüş hayali fazlasıyla canlı.

Bunu öğrenmek için Bramall Lane'de olabilirsiniz. 2026/27 sezonunda Blades'i sahada izlemek için biletleri nasıl alabilirsiniz? Tüm ayrıntılarıyla GOAL anlatsın.

Sheffield United biletlerini ayırtınBilet al

Sheffield United'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları

Tarih ve SaatKarşılaşmaKonumBiletler
15 Ağu 2026 Cmt, 17:30Sheffield United - Birmingham CityBramall Lane, SheffieldBilet al
22 Ağu 2026 Cmt, 15:00Swansea City - Sheffield UnitedSwansea.com Stadium, SwanseaBilet al
29 Ağu 2026 Cmt, 15:00Cardiff City - Sheffield UnitedCardiff City Stadium, CardiffBilet al
1 Eyl 2026 Sal, 19:45Sheffield United - Bolton WanderersBramall Lane, SheffieldBilet al
5 Eyl 2026 Cmt, 15:00Sheffield United - Norwich CityBramall Lane, SheffieldBilet al
8 Eyl 2026 Sal, 19:45Blackburn Rovers - Sheffield UnitedEwood Park, BlackburnBilet al
13 Eyl 2026 Paz, 12:00Sheffield United - Wolverhampton WanderersBramall Lane, SheffieldBilet al
19 Eyl 2026 Cmt, 12:30Stoke City - Sheffield Unitedbet365 Stadium, Stoke-on-TrentBilet al
10 Eki 2026 Cmt, 15:00Sheffield United - Lincoln CityBramall Lane, SheffieldBilet al
14 Eki 2026 Çar, 19:45Portsmouth - Sheffield UnitedFratton Park, PortsmouthBilet al
17 Eki 2026 Cmt, 15:00Bristol City - Sheffield UnitedAshton Gate, BristolBilet al
24 Eki 2026 Cmt, 12:30Sheffield United - Derby CountyBramall Lane, SheffieldBilet al
30 Eki 2026 Cum, 20:00Sheffield United - WrexhamBramall Lane, SheffieldBilet al
3 Kas 2026 Sal, 19:45Preston North End - Sheffield UnitedDeepdale, PrestonBilet al
7 Kas 2026 Cmt, 15:00Charlton Athletic - Sheffield UnitedThe Valley, LondonBilet al
21 Kas 2026 Cmt, 15:00Sheffield United - WatfordBramall Lane, SheffieldBilet al
24 Kas 2026 Sal, 19:45Sheffield United - SouthamptonBramall Lane, SheffieldBilet al
28 Kas 2026 Cmt, 15:00QPR - Sheffield UnitedLoftus Road, LondonBilet al
4 Ara 2026 Cum, 20:00Sheffield United - West Ham UnitedBramall Lane, SheffieldBilet al
8 Ara 2026 Sal, 19:45Millwall - Sheffield UnitedThe Den, LondonBilet al
12 Ara 2026 Cmt, 15:00Sheffield United - BurnleyBramall Lane, SheffieldBilet al
18 Ara 2026 Cum, 20:00West Bromwich Albion - Sheffield UnitedThe Hawthorns, West BromwichBilet al
26 Ara 2026 Cmt, 12:30Sheffield United - MiddlesbroughBramall Lane, SheffieldBilet al
29 Ara 2026 Sal, 19:45Derby County - Sheffield UnitedPride Park, DerbyBilet al
1 Oca 2027 Cum, 17:30Burnley - Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyBilet al

Sheffield United 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Sheffield United maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk bilet seçeneklerine ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunları genellikle kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden satın alabilirsiniz.

  1. Britanya'daki futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada satışa sunar: 
  2. Önce sezonluk bilet sahiplerine 
  3. Ardından, çoğu zaman önceki alımlardan gelen sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine 
  4. Son olarak da ‘Genel Satış’ döneminde halka açık şekilde. 

Sheffield United üyelikleri, ‘Junior Blades’ için £20'den başlayıp ‘Blade Member+’ için £70'e kadar çıkıyor. Tüm üyelikler, maç biletlerine erken erişim, indirimli iç saha biletleri ve Bramall Lane'de oynanan U21 maçlarına ücretsiz erişim dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunuyor.

Sheffield United biletlerini ayırtınBilet al

Sheffield United 2026/27 bilet fiyatları ne kadar?

Bramall Lane'de Sheffield United biletini maç maç satın almak isteyenler için her karşılaşma Cat A*, Cat A veya Cat B olarak kategorize ediliyor ve yetişkin bilet fiyatları £30-£46 arasında değişiyor.

İndirimli fiyatlar, statta her iç saha bölümünde yaşlılar (60+), engelli taraftarlar, genç yetişkinler/öğrenciler (U22), U18'ler ve Junior Blades için geçerli.

Sheffield United sezonluk biletleri nasıl alınır?

2026/27 sezonunda Championship'teki her Sheffield United iç saha maçında Bramall Lane'de yer almanızı garanti etmenin tek yolu sezonluk bilet almaktır. 

Sezonluk bilet, ligdeki 23 maçın tamamı için tribünde ayrılmış koltuk garantisi sağlamasının yanı sıra, her sezonluk bilet sahibine 2.700 sadakat puanı da veriyor. Bu da yüksek profilli deplasman maçları veya kupa eşleşmeleri için bilet alma şansını artırıyor.

Bramall Lane çevresinde nerede kalabilirim?

Ziyaret sırasında Bramall Lane çevresinde ve Sheffield genelinde konaklamak isteyenler için birden fazla otel ve konaklama seçeneği bulunuyor.

Aşağıdaki interaktif harita, stadın yakınlarında nelerin mevcut olduğunu gösterirken, şehrin ulaşım bağlantıları da maç günü deneyiminiz için daha uzak bölgelerde konaklamayı mümkün kılıyor:

Bramall Lane'in tarihi

Bramall Lane, South Yorkshire'daki Sheffield'da bulunan bir futbol stadyumudur. 1889'da kulübün kurulmasından bu yana Sheffield United'ın evidir ve hâlâ profesyonel futbol maçlarına ev sahipliği yapan dünyanın en eski büyük stadyumudur. 

Bramall Lane, İngiltere milli takım maçlarına, bir İngiltere Test kriket maçına (1902) ve bir FA Cup finaline (1912 tekrar maçı) ev sahipliği yapmış sadece iki sahadan biridir. Diğeri ise Oval'dır.

Stadyum, Taylor Raporu'nun ardından kapsamlı şekilde yenilendi ve 1994'te tamamı koltuklu bir stadyuma dönüştürüldü; kapasitesi 32.050'dir. 2022 boyunca, İngiltere ile İsveç arasındaki yarı final de dahil olmak üzere UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yaptı.

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