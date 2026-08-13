Chris Wilder, Sheffield United'ı bir kez daha Premier League'in vaat edilen topraklarına geri döndürebilir mi? Patrick Bamford ve Harrison Burrows gibi isimleri barındıran bir kadroyla, bu kez farklı bir sonuçla Wembley'e dönüş hayali fazlasıyla canlı.

Bunu öğrenmek için Bramall Lane'de olabilirsiniz. 2026/27 sezonunda Blades'i sahada izlemek için biletleri nasıl alabilirsiniz? Tüm ayrıntılarıyla GOAL anlatsın.

Sheffield United'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları

Sheffield United 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Sheffield United maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk bilet seçeneklerine ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunları genellikle kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden satın alabilirsiniz.

Britanya'daki futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada satışa sunar: Önce sezonluk bilet sahiplerine Ardından, çoğu zaman önceki alımlardan gelen sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine Son olarak da ‘Genel Satış’ döneminde halka açık şekilde.

Sheffield United üyelikleri, ‘Junior Blades’ için £20'den başlayıp ‘Blade Member+’ için £70'e kadar çıkıyor. Tüm üyelikler, maç biletlerine erken erişim, indirimli iç saha biletleri ve Bramall Lane'de oynanan U21 maçlarına ücretsiz erişim dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunuyor.

Sheffield United 2026/27 bilet fiyatları ne kadar?

Bramall Lane'de Sheffield United biletini maç maç satın almak isteyenler için her karşılaşma Cat A*, Cat A veya Cat B olarak kategorize ediliyor ve yetişkin bilet fiyatları £30-£46 arasında değişiyor.

İndirimli fiyatlar, statta her iç saha bölümünde yaşlılar (60+), engelli taraftarlar, genç yetişkinler/öğrenciler (U22), U18'ler ve Junior Blades için geçerli.

Sheffield United sezonluk biletleri nasıl alınır?

2026/27 sezonunda Championship'teki her Sheffield United iç saha maçında Bramall Lane'de yer almanızı garanti etmenin tek yolu sezonluk bilet almaktır.

Sezonluk bilet, ligdeki 23 maçın tamamı için tribünde ayrılmış koltuk garantisi sağlamasının yanı sıra, her sezonluk bilet sahibine 2.700 sadakat puanı da veriyor. Bu da yüksek profilli deplasman maçları veya kupa eşleşmeleri için bilet alma şansını artırıyor.

Bramall Lane çevresinde nerede kalabilirim?

Ziyaret sırasında Bramall Lane çevresinde ve Sheffield genelinde konaklamak isteyenler için birden fazla otel ve konaklama seçeneği bulunuyor.

Aşağıdaki interaktif harita, stadın yakınlarında nelerin mevcut olduğunu gösterirken, şehrin ulaşım bağlantıları da maç günü deneyiminiz için daha uzak bölgelerde konaklamayı mümkün kılıyor:

Bramall Lane'in tarihi

Bramall Lane, South Yorkshire'daki Sheffield'da bulunan bir futbol stadyumudur. 1889'da kulübün kurulmasından bu yana Sheffield United'ın evidir ve hâlâ profesyonel futbol maçlarına ev sahipliği yapan dünyanın en eski büyük stadyumudur.

Bramall Lane, İngiltere milli takım maçlarına, bir İngiltere Test kriket maçına (1902) ve bir FA Cup finaline (1912 tekrar maçı) ev sahipliği yapmış sadece iki sahadan biridir. Diğeri ise Oval'dır.

Stadyum, Taylor Raporu'nun ardından kapsamlı şekilde yenilendi ve 1994'te tamamı koltuklu bir stadyuma dönüştürüldü; kapasitesi 32.050'dir. 2022 boyunca, İngiltere ile İsveç arasındaki yarı final de dahil olmak üzere UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yaptı.