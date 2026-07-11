Shaqueel van Persie oyuna girdi ve hemen Feyenoord’a galibiyeti getiren güzel bir kafa golü attı

Feyenoord, Cumartesi öğleden sonra Club Brugge’yi 3-1 mağlup etti. Shaqueel van Persie, Mika Mármol ve Tobias van den Elshout’un golleri, De Kuip’teki 15.000 taraftarın sevinç çığlıkları atmasını sağladı.

Feyenoord'da milyonlarca euroya mal olan forvet Nacho Ferri ilk 11'de yer aldı. Diğer İspanyol yeni transfer Mármol ise ilk kez yedek kulübesindeydi. Brugge'den gelen rakip takımda sol bek Bjorn Meijer ve orta saha oyuncusu Ludovit Reis olmak üzere iki Hollandalı oyuncu ilk 11'de yer aldı.

Maçın daha yedinci dakikasında Feyenoord açılış golüne çok yaklaştı. Charles Vanhoutte’nin iyi bir köşe vuruşundan Jeremiah St. Juste’nin kafası üst direğe çarptı.

Maçın 15. dakikasında Feyenoord bir kez daha direği vurdu. Calvin Stengs’in iyi bir pasıyla Gonçalo Borges kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Argus Vanden Driessche ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğe çarptırdı. Birkaç dakika sonra Vanhoutte, uzak mesafeden çektiği şutla yine o direği vurdu.

Su molasının ardından Club biraz daha güçlendi. Nicolò Tresoldi, konuk takımı öne geçirme fırsatını kaçırdı; ardından Ferri de ilk yarı bitmeden bir fırsatı daha kaçırdı.

İkinci yarıda Giovanni van Bronckhorst önemli değişiklikler yaptı. Club tüm kadrosunu değiştirdi ve bu hamle hemen bir golle sonuçlandı. FC Twente’nin eski oyuncusu Christos Tzolis, 52. dakikada güzel bir vuruşla skoru 0-1’e getirdi.

Bu golde, oyuna sonradan giren Mats Deijl aslında çok daha fazlasını yapabilirdi. Geçen sezon da birkaç kez olduğu gibi, Yunan kanat oyuncusuna şut çekmesi için çok fazla alan bıraktı.

Maçın 60. dakikasında Van Persie, Borges’in yerine oyuna girdi. Bu üst düzey yetenek, Sem Steijn’in iyi bir köşe vuruşunu sadece üç dakika içinde üst direğe çarptırıp kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

Steijn daha sonra Mármol’a altın bir pas vererek yeteneğini bir kez daha sergiledi. Sol ayaklı savunma oyuncusu, topu hiçbir şansı olmayan Nordin Jackers’ın üzerinden kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

Maçı noktalayan isim ise kulübün altyapısından yetişen Tobias van den Elshout oldu; o da Jackers’ı kavisli bir vuruşla alt etti: 3-1.

Feyenoord kadrosu (ilk yarı): Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Stengs, Ferri, Borges.

Feyenoord kadrosu (ikinci yarı): Wellenreuther; Deijl, Ahmedhodzic, Mármol, Wessels; Van den Elshout, Zechiel, Steijn; Borges (61' Van Persie), Tengstedt, Diarra.