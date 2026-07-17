Shaqueel van Persie, Feyenoord’da yüksek maaşlı oyuncuları yedek kulübesine itiyor

Shaqueel van Persie, Cuma öğleden sonra saat 13:30’da Sporting Charleroi ile hazırlık maçı oynayacak olan Feyenoord’da ilk 11’de yer alacak. 19 yaşındaki forvet, sağ kanat pozisyonunda Calvin Stengs’in yerine tercih edildi; Stengs ise bu hafta De Kuip’te artık bir geleceği olmadığına dair haber almıştı.

Stengs gibi yüksek maaşlı bir oyuncu olan Luka Ivanusec de yedek kulübesinde yer almak zorunda kalacak. Milyonlarca euroya transfer edilen Gaoussou Diarra da yedek kulübesinde yer alacak.

Giovanni van Bronckhorst, Belçikalı alt sıralarda yer alan takıma karşı kaleci olarak Liam Bossin'i tercih ediyor. Tjark Ernst, Cuma günü Varkenoord'da henüz kadroda yer almıyor. Genç kaleciler Mannou Berger ve Ismail Ka, yedek olarak kadroda yer alıyor.

Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld ve Mika Mármol savunma hattını oluşturuyor. Sonuncusu sol bek olarak oynuyor.

Orta sahada Gio, üst üste üçüncü hazırlık maçında Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Luciano Valente'yi tercih ediyor. Gjivai Zechiël ve Sem Steijn'in ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor.

Forvette ise Van Persie, Nacho Ferri ve Gonçalo Borges gol yükünü üstlenecek. Maç, Feyenoord ONE'da özel olarak izlenebilir.

Feyenoord kadrosu: Bossin; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Van Persie, Ferri, Borges.

Feyenoord yedekleri: Berger, Ka; Lotomba, Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Wessels; Zechiël, Van den Elshout, Steijn; Stengs, Sliti, Tengstedt, Ivanusec, Diarra, Zinhagel.