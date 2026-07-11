Shaqueel van Persie, babasının görevden alınmasından bu yana ilk kez Feyenoord’un maç kadrosuna geri döndü

Shaqueel van Persie, Cumartesi günü 2026/27 sezonundaki ilk dakika deneyimini yaşayabilir. Yetenekli forvet, De Kuip’te Club Brugge karşısında Feyenoord formasıyla gayri resmi olarak ilk maçına çıkacak olan milyonlarca euroya mal olan transfer Nacho Ferri’nin arkasında yedek kulübesinde başlayacak.

Kaptan Timon Wellenreuther, Cumartesi öğleden sonra Feyenoord'un kalesini koruyacak. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld ve Jordan Lotomba, Giovanni van Bronckhorst'un savunma hattını oluşturacak.

Orta sahada Gio, yine Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Luciano Valente'yi tercih ediyor. Forvette ise Calvin Stengs, Ferri ve Gonçalo Borges, Rotterdam ekibinin gollerini atmakla görevli olacak.

Van Persie junior, babası Robin’in görevden alınmasından bu yana ilk kez Feyenoord’un maç kadrosunda yer alıyor. 19 yaşındaki forvet, FC Dordrecht maçında kadroda yer almamıştı, ancak De Kuip’te sahneye çıkmayı ummaya devam ediyor.

Feyenoord ile Club Brugge arasındaki hazırlık maçı, saat 12:00'den itibaren Feyenoord ONE'da ücretli olarak izlenebilir. Belçikalı dev kulübün web sitesinde hesap açanlar maçı ücretsiz olarak izleyebilir.

Feyenoord kadrosu: Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Stengs, Ferri, Borges.

Feyenoord yedekleri: Bossin, Berger; Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Mármol, Plug, Wessels; Zechiël, Hadidi, Van den Elshout, Steijn; Diarra, Tengstedt, Van Persie, Sliti ve Ivanusec.