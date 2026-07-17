Shaqueel van Persie, babası Robin’i memnun edecek bir formayla sahaya çıkacak

Feyenoord, Cuma sabahı 2026/27 sezonu için yeni deplasman forması tanıttı. Rotterdam ekibi, önümüzdeki sezon deplasman maçlarını açık mavi bir forma ile oynayacak.

Yeni deplasman forması, Feyenoord'un Bert van Marwijk yönetiminde UEFA Kupası'nı kazandığı başarılı 2001/02 sezonuna atıfta bulunuyor.

Shaqueel van Persie, babası Robin’in son derece başarılı bir kariyerin temellerini attığı yıllardan esinlenerek tasarlanmış bir forma giyecek.

Yeni deplasman forması, giyim sponsoru Castore tarafından üretildi. Şort beyaz, çoraplar ise yine açık mavi renkte.

Feyenoord