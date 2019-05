Shaqiri: Klopp için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz

Xherdan Shaqiri, Liverpool'un bu haftasonu oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini Jürgen Klopp için kazanacaklarını söyledi.

Premier Lig'de şampiyonluğu kaçıran , Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.

Shaqiri, talkSPORT'a verdiği demeçte cumartesi günü oynanacak olan finalde ellerinden geleni yapacaklarını belirtti:

"Klopp her zaman rahat bir insandır. Antrenman sırasında ve sonrasında her an eğleniyoruz. O pozitif biri. Bizim için her şeyi yapar ve biz de onun için her şeyi yaparız. Şampiyonlar Ligi'ni onun için kazanmak istiyoruz."

İsviçreli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ve önümüzde büyük bir final var. Kupayı kazanmak için her şeyi deneyeceğiz, çünkü kulüp, taraftarlar ve oyuncular bunu hak ediyor. Kazanırsak bizim için gerçekten çok özel olacak."

ile Liverpool, 1 Haziran Cumartesi günü Wanda Metropolitano'da Devler Ligi'nde son sözü söyleyebilmek için karşılaşacak.