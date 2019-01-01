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Shane Long, Premier Lig tarihine geçti

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Southampton’ın golcü oyuncusu Shane Long, Watford ağlarını maçın 6. saniyesinde havalandırarak Premier Lig tarihine geçti.

Southampton oyuncusu Shane Long’un Watford deplasmanında maçın 6. saniyesinde rakip ağlara gönderdiği gol, Premier Lig tarihinin en hızlı golü oldu.

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Ledley King, 2000 yılında Tottenham ile Bradford’ı karşı karşıya getiren ve 3-3 sonra eren mücadelede 9.82 saniyede bulduğu gol ile Shane Long’dan önce bu unvanının sahibiydi.

İngiliz futbolunun efsane forvetlerinden Alan Shearer ise 2003 yılında, Newcastle United’ın Manchester City’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 10.52 saniyede rakip ağları havalandırarak, bu alanda kendine yer bulmuştu.

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