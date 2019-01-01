Shane Long, Premier Lig tarihine geçti
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Southampton oyuncusu Shane Long’un Watford deplasmanında maçın 6. saniyesinde rakip ağlara gönderdiği gol, Premier Lig tarihinin en hızlı golü oldu.
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Ledley King, 2000 yılında Tottenham ile Bradford’ı karşı karşıya getiren ve 3-3 sonra eren mücadelede 9.82 saniyede bulduğu gol ile Shane Long’dan önce bu unvanının sahibiydi.
İngiliz futbolunun efsane forvetlerinden Alan Shearer ise 2003 yılında, Newcastle United’ın Manchester City’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 10.52 saniyede rakip ağları havalandırarak, bu alanda kendine yer bulmuştu.