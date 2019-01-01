Shane Long, Premier Lig tarihine geçti

Southampton’ın golcü oyuncusu Shane Long, Watford ağlarını maçın 6. saniyesinde havalandırarak Premier Lig tarihine geçti.

oyuncusu Shane Long’un deplasmanında maçın 6. saniyesinde rakip ağlara gönderdiği gol, Premier Lig tarihinin en hızlı golü oldu.

Ledley King, 2000 yılında ile Bradford’ı karşı karşıya getiren ve 3-3 sonra eren mücadelede 9.82 saniyede bulduğu gol ile Shane Long’dan önce bu unvanının sahibiydi.

İngiliz futbolunun efsane forvetlerinden Alan Shearer ise 2003 yılında, ’ın ’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 10.52 saniyede rakip ağları havalandırarak, bu alanda kendine yer bulmuştu.