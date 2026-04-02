Shane Kluivert'in FC Barcelona'daki geleceği hakkında büyük haber

Shane Kluivert (18), FC Barcelona ile sona eren sözleşmesini iki sezon daha uzatacak. De Telegraaf gazetesi Perşembe günü bu haberi verdi.

Eski yıldız forvet Patrick Kluivert'in en küçük oğlu, uzun süredir Barça ile görüşüyordu. Gazeteci Mike Verweij'e göre, kısa süre önce bir anlaşmaya varıldı.

Sözleşme imzalandığında, Kluivert 2028 ortasına kadar Barcelona'da futbol oynamaya devam edecek. Orada ailesiyle birlikte yaşıyor.

Kluivert, 2017'den beri Barcelona'da oynuyor. O dönemde, babasının çalıştığı Paris Saint-Germain'den transfer edilmişti.

Şu anda Kluivert, İspanya'nın dördüncü liginde mücadele eden kulübün en üst düzey genç takımı Barça Atlètic'te forma giyiyor.

Bu takım adına oynadığı on altı resmi maçta Kluivert, iki gol ve iki asist kaydetti. Ayrıca Zaandamlı oyuncu, Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda on bir kez forma giydi.

Geçen hafta Kluivert, NXGN köşemizde 2007 ve 2008 yıllarının en iyi 10 Hollandalı yeteneği arasında seçildi.