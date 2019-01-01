Shakira'nın yeğeni Pique'nin takımında ilk maçına çıktı

Şarkıcı Shakira'nın yeğeni Tarik Antonio Mebarak, Gerard Pique'nin sahibi olduğu Andorra FC ile ilk maçında göz doldurdu.

Kolombiyalı pop yıldızı Shakira'nın yeğeni, 'lı futbolcu Gerard Pique'in sahibi olduğu kulüp ile ilk maçına çıktı.

İspanya 3. Lig'de mücadele eden Andorra FC, Gerard Pique tarafından geçtiğimiz yıl sonu satın alınmıştı.

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Shakira'nın 19 yaşındaki yeğeni Tarik Antonio Mebarak, Andorra FC ile ilk maçına geçtiğimiz pazar günü çıktı ve sahadan Rialp'e karşı 4-1 galip ayrıldı. Defans bölgesinde oynayan Tarik Antonio, aynı zamanda Pique gibi 3 numaralı formayı giyiyor.

Andorra FC B Takımı Antrenörü Carlos Sanchez, EFE'ye yaptığı açıklamada, Tarik Antonio hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Normalde sağ bek bölgesinde görev alan bir oyuncu ama ben onu kanat olarak oynattım. Çünkü oldukça hızlı ve güçlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Fiziksel olarak adeta bir canavar gibi ve hızı nedeniyle saha onun için küçük kalıyor. Takımımız adına bize birçok şey katabilir."