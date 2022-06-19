Shakira, Pique'nin gece hayatını izlemesi için dedektif tuttu; dedektifler bilgileri basına sızdırdı

Shakira ve Pique'nin aralarındaki gerilimi azaltmak için bugünlerde buluşması bekleniyor.

Shakira ve Piqué, resmi bir açıklamayla ayrıldıklarını açıklayarak on iki yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Birçok kişi, ayrılığın arkasındaki sebebin Pique'nin Shakira'ya olan sadakatsizliği olarak gösterdi.

Ünlü şarkıcının Piqué'nin gece hayatını gözetlemesi için birkaç dedektif tuttuğu iddia ediliyor. Ancak casusların Shakira'ya ihanet ettiği ortaya çıkarıldı.

Popüler İspanyol televizyon programı El Gordo y la Flaca, ajansın Piqué'nin iddia edilen sadakatsizliği hakkında medyaya bilgi sızdırdığını açıkladı.

Bu durum, çiftin planladığı ayrılık planlarını bozdu. Shakira'nın ajansı resmi açıklamayı yayınlasa da son bilgilere göre çift arasında normalde bir fikir birliği olmayacaktı.

Bilgiler geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Piqué, kamuoyundaki imajını zedelediği için eski partnerinin çevresinden rahatsız oldu.

İkisinin de aralarındaki gerilimi azaltmak için bugünlerde buluşması bekleniyor. Ayrıca durumdan dolayı iki çocuğunun da etkilenmesini istemiyorlar.

Shakira'nın İspanya'dan ayrılıp Miami'de yeni bir hayat kurma planları var. Bu arada, Piqué son birkaç haftadır tek olarak küçük bir dairede yaşıyor.

Chris Evans'tan Shakira açıklaması

Bu raporların ortasında, Chris Evans da bu ayrılığa dahil oldu. Oyuncuya Shakira ile olası ilişkisi soruldu. Shakira'nın şimdi hayatını yeniden inşa edebileceğini ve bir ilişkinin ana odak noktası olmayabileceğini söyledi.

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