Shakira: "Onun için kariyerimi ikinci plana attım, İspanya'ya taşındım"

Pique tarafından aldatıldıktan sonra bir süre sessiz kalan Shakira, sessizliğini bozdu ve açıklama yaptı.

12 yıldır mutlu bir aile tablosu çizen dünyaca ünlü sanatçı Shakira ve Barcelona yıldızı Pique çifti geçtiğimiz aylarda Pique'nin Shakira'yı aldatması sonucu ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde detaylı açıklama yapmayan Shakira, Elle dergisine sessizliğini bozdu.

Shakira ne dedi?

Shakira, bu süreçte neler hissettiğine ve eski ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu.

"Bu konuda kişisel olarak konuşmak gerçekten zor, bu durumu bir röportajda ilk kez ele alıyorum. Sessiz kaldım ve her şeyi sindirmeye çalıştım. Ve evet, bunun hakkında konuşmak zor, özellikle de hâlâ bunu yaşadığım için, halkın gözü önünde olduğum için ve ayrılığımız normal bir ayrılık gibi olmadığı için. Bu yüzden sadece benim için değil, çocuklarım için de zor oldu. İnanılmaz derecede zor.”

“Durumu çocuklarımın önünde yaşamamaya ve onlardan saklamaya çalıştım. Bunu yapmaya ve onları korumaya çalışıyorum çünkü bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Ama sonra okulda arkadaşlarından bir şeyler duyarlar ya da internette nahoş haberlerle karşılaşırlar ve bu sadece onları etkiler.”

"İkimizden birinin bu çabayı göstermesi ve fedakarlığı yapması gerekiyordu. Ve yaptım. Kariyerimi ikinci plana attım; futbol oynaması ve şampiyonluklar kazanması için onu desteklemek için İspanya’ya geldim. Bunun sayesinde de çocuklarım şimdiki annelerine sahip oldular. Onlarla aramızdaki kırılmaz ve bizi ayakta tutan inanılmaz bir bağ var. Tüm söyleyebileceğim bu.”

"Elimden geldiğince durumu onlardan saklamaya çalışıyorum. Ebeveynlerinin ayrılığını sindirmeye çalışan iki çocuk için gerçekten üzücü. Ve bazen tüm bunların kötü bir rüya olduğunu ve bir noktada uyanacağımı hissediyorum. Ama hayır, gerçek. Ve tüm bunlar, babam yoğun bakımdayken yaşandı. Dediğim gibi, bu muhtemelen hayatımın en karanlık saati. Ama sonra, dünyanın dört bir yanındaki zorluklardan geçen, benimki kadar kötü, benimki kadar zor veya daha kötü durumda olan tüm kadınları düşünüyorum.”