NE OLDU? Elle ile bir röportaj sırasında, Shakira'nın 2022 şarkısı "Te Felicito"nun Pique'den çokça duyurulan ayrılığı hakkında olabileceği öne sürüldü.

Şarkının İngilizce'ye çevrilmiş sözleri şöyle: "Seni tamamlamak için kendimi parçalara ayırdım.

"Uyarıldım, ama umursamadım. Bana üzgün olduğunu söyleme.

"Seni iyi tanıyorum ve biliyorum. Yalan söylüyorsun."

NE DEDİLER: "Sadece bilinçli ya da bilinçsiz olarak, hissettiğim her şey, yaşadığım her şey yazdığım sözlere, yaptığım videolara yansıyor.

"Eldiven uyduğunda uyuyor. Daha önce de söylediğim gibi, Müziğim bu şekilde" dedi dünyaca ünlü şarkıcı.

BÜYÜK RESİM: Çiftin ayrılığı, Pique'nin çeşitli kuruluşlara karşı yasal işlem yapmayı düşündüğünü açıklamasıyla medyada büyük ilgi gördü.

Shakira, Pique'nin ilişkilerinde yeterince fedakarlık yapmadığını öne sürdü.

Medyanın çok büyük ilgisini çeken çift, son günlerin en popüler konularından birisi olmayı sürdürüyor.

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