Shakira'dan ayrılan Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chía Marti kimdir?

Futbol dünyasının en popüler ilişkilerinden birini sonlandıran İspanyol savunmacının yeni sevgilisi kim?

Gerard Pique ile Shakira, 12 yıllık beraberliklerinin ardından ayrılık kararı aldıklarını resmi olarak açıkladılar. İki yıldızın bu kararının ardındaki neden hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

İki çocuk sahibi olan Shakira ile Pique'nin neden ayrıldığı henüz kesin olarak bilinmezken Barcelona'nın kaptanı gönlünü çoktan başka birine kaptırdı.

35 yaşındaki oyuncu ile yeni sevgilisi Clara Chia Marti artık görüntü vermekten kaçınmıyorlar. Peki Clara Chia Marti kim? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chía Marti kimdir?

Clara Chia Marti, Barcelona'da yaşayan 23 yaşında bir halkla ilişkiler öğrencisi.

The Sun'ın bilgilerine göre, Clara Chia Marti, Pique'nin özel etkinlikleri denetlediği film ve prodüksiyon şirketi Kosmos'ta çalışıyor.

The Sun'a konuşan Clara'ya yakın bir kaynak şunları söyledi: "Gerard ile Clara aylardır görüşüyorlar."

"Clara onun ofisinde çalışan, etkinlikler düzenleyen bir öğrenci."

Pique ve Shakira, haziran ayında dünya gündemine oturan bir ayrılık yaşadılar, ancak ayrılma nedenlerinin tam olarak ne olduğu henüz belli değil.

Pique ve Shakira ne zaman bir araya geldi?

İkili, 2010 yılında Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nın şarkısı olan Waka Waka adlı parçanın klibinde beraber yer aldılar ve aşkın fitili o zaman ateşlendi.

Çiftin geçici bir velayet anlaşması üzerinde birliğe vardığı söyleniyor ancak Pique iki çocuğunun onunla Barcelona'da kalmasını istiyor.

Shakira ise çocuklarıyla beraber Miami'ye taşınmayı umuyordu. Pop yıldızı, son zamanlarda ABD'de yayınlanan "Kendimle Dans Etmek" adlı şovda rol alıyor.