Shakira biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Dünya çapında bir Latin pop ikonu olan Shakira, nefes kesici Las Mujeres Ya No Lloran World Tour kapsamında dünya genelinde sahne alıyor.

Dinamik dansları ve Hips Don't Lie ile Whenever, Wherever gibi liste başı olmuş efsanevi parçalarıyla tanınan Kolombiyalı yıldız, dünya genelindeki stadyum ve arenalarda gişe rekorları kırmayı sürdürüyor.

Turnenin her ayağında biletler hızla tükenirken, GOAL turne tarihleri, fiyatlar ve yerinizi hemen nasıl alabileceğinizle ilgili tüm detayları derledi.

Shakira ne zaman?

Tarih ve Saat Etkinlik Konum Biletler 2 Ekim 2026, 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, İspanya Biletler 3 Ekim 2026, 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, İspanya Biletler 4 Ekim 2026, 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, İspanya Biletler 9 Ekim 2026, 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, İspanya Biletler 10 Ekim 2026, 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, İspanya Biletler 11 Ekim 2026, 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, İspanya Biletler 21 Kasım 2026, 20:00 Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dabi, BAE Biletler 28 Kasım 2026, 20:00 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Great Pyramid of Giza, Kahire, Mısır Biletler

Shakira biletleri nereden alınır?

Shakira'nın Las Mujeres Ya No Lloran World Tour için resmî biletleri, uluslararası konser tarihleri için ana bilet satıcısı olan Ticketmaster üzerinden satışa sunuldu. Doğrudan resmî fiyat üzerinden bilet arayan hayranlar, birincil kontenjan satışları için Ticketmaster'ı kontrol edebilir.

İlk satışlar sırasında bilet alamazsanız, StubHub, resmî sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz adres oluyor. StubHub, konser izleyicilerine dünya genelinde mevcut oturma bölümlerine göz atabilecekleri erişilebilir bir platform sunuyor.

Shakira biletleri ne kadar?

Ticketmaster'daki resmî bilet fiyatları, üst katmandaki genel koltuklar için 85 ABD dolarından başlıyor. Alt kategori ve saha içi biletler ise şehre ve mekâna bağlı olarak 180 ABD doları ile 350 ABD doları arasında değişiyor.

Resmî genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuğu bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. Başlangıç fiyatları ise yaklaşık 109 ABD doları seviyesinde.

İşte başlangıç fiyatlarının kısa özeti:

Standart Üst Kademe (Resmî): 85 ABD dolarından başlar

Alt Kademe ve Saha İçi (Resmî): 180 ABD doları ile 350 ABD doları arası

İkincil Piyasa Genel Giriş (StubHub): 109 ABD dolarından başlar

Shakira hakkında bilmeniz gereken her şey

Shakira, birden fazla Grammy Ödülü ve onlarca yıla yayılan küresel hit single'larıyla müzik tarihinin en başarılı Latin crossover sanatçılarından biri olmayı sürdürüyor. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, eleştirmenlerden övgü alan albümünü, hayranların ikonik favorileriyle birlikte kutluyor.

Her konserde son teknoloji sahne prodüksiyonu, ayrıntılı koreografi ve bitmek bilmeyen enerjik hit parçalar yer alıyor. Mekân kapasiteleri hızla dolarken, hayranlara önceden plan yapmaları ve biletlerini erkenden almaları tavsiye ediliyor.

Mekânlar, güvenlik kontrollerini tamamlamak ve gösteri başlamadan önce yerlerini rahatça bulmak için izleyicilere etkinlik saatinden çok önce gelmelerini öneriyor.