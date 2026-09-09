Arda Turan, perşembe günü PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde çarşamba günü açıklamalarda bulundu. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü, basın toplantısında çok sayıda Hollandalı büyüğü övmek için uzun uzun konuştu. Özellikle Guus Hiddink, Türk teknik adamdan çok özel övgüler aldı.

Turan, Hiddink’i Türkiye Milli Takımı’ndaki ortak dönemlerinden iyi tanıyor. Varsseveld doğumlu teknik adamın Ağustos 2010 ile Kasım 2011 arasında takımın başında olduğu dönemde, Turan’ı on dört kez oynattı.

"Cruijff, Rijkaard ve Hiddink benim için ilham kaynakları oldu" sözleriyle Turan, De Telegraaf tarafından aktarıldı. "Barcelona’da oynadım. Orada Hollanda futbol kültürünü de tanıdım."

"Ayrıca Hiddink’ten önemli dersler aldım; o mükemmel bir teknik direktör ve harika bir insan. Türkiye Milli Takımı’nda Hiddink ile birlikte harika maçlar oynadık. Gerçekten iyi bir seviyeye ulaşmıştık."

"Öğrendiğim en önemli ders, Belçika ile oynadığımız bir milli maçta geldi; ilk yarıyı geride kapatmıştık" diyerek bir anısını paylaştı Turan. "Kendi aramızda, bol Türk enerjisiyle atışıyorduk."

"Hiddink elinde bir bardak kahveyle soyunma odasına girdi, sözü aldı ve şöyle dedi: ‘Çocuklar, aynen böyle oynamaya devam edin. Bunu sürdürür ve doğru şekilde uygulamayı sürdürürsek maçı kazanacağız.’"

"Maçı bu şekilde kazandık (3-2, ed.) ve skor aleyhimize olmasına rağmen paniğe kapılmamamız gerektiğini öğrendik. Ondan gerçekten çok şey öğrendim."

"Sahada bana özgürlük verdi, bu benim için çok önemliydi, ama sahanın hangi bölümünde ne yapmam gerektiğini de öğretti. İlk bölgede basit ve güvenilir oynamak, daha ileride ise oyunda daha fazla risk almak. Bunlar çok önemli derslerdi" dedi Turan, De Telegraaf başta olmak üzere basın mensuplarına.

Turan, futbolculuk kariyerini 2022’de noktaladı ve teknik direktörlük kariyerine bir yıl sonra Eyüpspor’da başladı. Shakhtar’ın başına geçmeden önce burada iki yıl görev yaptı. PSV’nin muhtemel ilk 11’ini buradan okuyun.