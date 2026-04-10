Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, AZ'ye karşı alınan galibiyeti Hollandalı ünlü teknik direktöre borçlu olduğunu söyledi

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in AZ'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Guus Hiddink hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Maçın ardından Türk teknik direktöre, hangi teknik direktörden en çok şey öğrendiği sorulduğunda, Hiddink'in adını verdi.

Perşembe akşamı Ukraynalılar, Conference League çeyrek finalinde AZ'yi 3-0'lık rahat bir skorla mağlup etmeyi başardı. Rövanş maçı önümüzdeki hafta Perşembe günü Alkmaar'da oynanacak, ancak Leeroy Echteld'in takımının turnuvanın yarı finaline yükselmesi zor bir görev olacak.

Turan, teknik direktör olarak ikinci görevini sürdürüyor. Bundan önce üç sezon boyunca memleketinde, Eyüpspor'da teknik direktörlük yaptı. Sezonun başından beri eski Atlético Madrid oyuncusu, Shakhtar'da takımın başında bulunuyor.

39 yaşındaki Türk, AZ'ye karşı alınan büyük galibiyetin arkasındaki beyin oldu. Maç sonrası basın toplantısında, en çok hangi teknik direktörden ders aldığının sorulmasına, “Farklı teknik direktörlerden çok şey öğrendim, ama özellikle Hiddink'ten” diye cevap verdi.

İkili, Hiddink'in Türkiye milli takımının teknik direktörü olduğu dönemde birlikte çalışmıştı. "Türkiye milli takımımızla oynadığımız Belçika maçının devre arasında sergilediği tavır benim için çok önemli bir ders oldu. Her zaman çok sakindi."

Turan, Diego Simeone için de güzel sözler sarf etti. “Takımımda Iniesta, Xavi, Kroos veya Modric yok. Oyuncularımı savunmanın önemine ikna etmeliyim ve onlar da savunma işine inanmalılar.”

Büyük galibiyete rağmen Turan, maçın kolay olmadığını düşündü. “Dürüst olmak gerekirse zor bir maçtı. Skorun 90 dakikayı doğru yansıttığını düşünmüyorum. İlk yarıda 5-4-1 dizilişi karşısında istediğimiz gibi oynayamadık. AZ daha fazla top hakimiyetine sahipti ve üçlü savunmaları sık sık taktik değiştiriyordu, bu da bize sorunlar çıkardı. İkinci yarıda daha agresiftik,” dedi teknik direktör.