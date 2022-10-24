Rusya işgali altında bulunan Ukrayna'nın en önemli kulüplerinden biri olan Shakhtar Donetsk FIFA'ya politik bir çağrıda bulundu.

Ukrayna futbolunun önde gelen ekiplerinden Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılması ve Ukrayna'nın İran'ın yerine turnuvada yer alması için FIFA'ya başvuruda bulundu. Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada İran'ın Ukrayna'daki Rus "terörist saldırılarına" doğrudan müdahil olduğunu öne sürdü ve yaptırım talep etti.

Palkin ne söyledi?

"İran yönetimi, Dünya Kupası'nda keyifle takımlarını izlerken; Ukrayna halkı İran droneları ve füzeleri tarafından öldürülüyor olacak"

Mart ayında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan kulüp CEO'su Serhiy Palkin, bir genç takım antrenörünün Rus kurşunuyla öldüğünü söylemişti. Palkin o dönem yaptığı açıklamada; "Dün bir çalışan hayatını kaybetti. O, genç takımda çocukların koçuydu. Bir Rus kurşunuyla öldürüldü. Rusya! Ukraynalıları öldürüyorsunuz. Bu çılgınlığı durdurun!" demişti.

Palkin'in çağrısının FIFA nezdinde olumlu bir karşılık bulması düşük bir olasılık olarak görünüyor. İran bu çağrı sonrasında büyük bir sürpriz olmaması halinde katılacağı Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İngiltere, ABD ve Galler ile mücadele edecek.

Teknik direktörlüğünü bir dönem Real Madrid'i de çalıştıran Portekizli çalıştırıcı Carlos Queiroz'un yaptığı Asya temsilcisinin turnuvadaki en önemli isimleri ise Sardar Azmoun ve Mehdi Taremi olacak.