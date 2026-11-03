Shakhtar Donetsk sportif direktörü Darijo Srna, orta saha oyuncusu Marlon Gomes ile kanat oyuncusu Alisson Santana'nın ilk kez Brezilya A Millî Takımı'na çağrılmasının ardından Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye teşekkür etti. İki genç futbolcu, son sekiz yılda Ukrayna kulübünden Brezilya A Millî Takımı'na seçilen ilk oyuncular oldu.

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Brezilyalı gençler Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Yaratıcı oyun kurucu 22 yaşındaki Gomes ile süratli hücum oyuncusu 21 yaşındaki Santana, Ancelotti'nin kasım ayındaki millî maç dönemi için açıkladığı son Brezilya kadrosuna çağrıldı. Bu çağrılar, Fred ve Taison'ın 2018'de kadroya alınmasından bu yana Shakhtar'dan beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'ya ilk kez oyuncu seçilmesi anlamına geliyor. Ukrayna'da devam eden savaşa rağmen üst düzey yetenekler yetiştirmek kulüp için büyük bir başarı.

Kulüp yöneticisinden zorluklara direnen ikiliye övgü

Çatışmanın günlük hayatın bir parçası olduğu koşullarda iki oyuncunun millî takıma çağrılması hakkında talkSPORT'a konuşan Srna şunları söyledi: “Bunu hak ettiler. Bu, bütün kulüp için büyük bir başarı. Her gün sirenlerin ve bombaların altında yaşıyoruz, Shahed insansız hava araçlarının saldırısına uğruyoruz. Böyle koşullarda Brezilya Milli Takımı'na seçilmek inanılmaz.

“Carlo Ancelotti'ye çok teşekkür ederim, çünkü o oyuncu seçmeyi bilen bir teknik direktör. İkisi de genç oyuncular ve Brezilya Milli Takımı'nın geleceğinde kesinlikle yer alacaklar. Bu, tüm dünyaya ve Shakhtar'daki bütün Brezilyalı oyuncularımıza hâlâ burada olduğumuz, hayatta olduğumuz ve harika oyuncular yetiştirdiğimiz yönünde güçlü bir mesaj veriyor. Diğer bütün Ukraynalılar gibi sonuna kadar mücadele ettiğimizi gösteriyor.”

12 yıllık sürgün, Avrupa'da mücadele etme gururunu artırıyor

Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donetsk'in kontrolünü ele geçirdiği 2014'te kendi şehrinden ayrılmak zorunda kalan kulüp, hâlâ Donbass Arena'da oynayamıyor ve Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını yurt dışında yapmak zorunda. Bu 12 yıllık sürgüne değinen Srna şöyle devam etti: “O günü bekliyoruz. Her gün barış için dua ediyoruz.

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“Şampiyonlar Ligi'nde sadece Shakhtar için değil, bütün Ukrayna, bütün taraftarlarımız ve bütün ordu için mücadele ediyoruz. AEK'ye karşı [Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-1'lik galibiyette] yaptığımız gibi onlara 93, 95 dakika boyunca olumlu duygular yaşatmak istiyoruz. Onlar da bunun değerini gerçekten biliyor.

“Ukrayna şu anda çok ama çok zor bir dönemden geçiyor; her gün saldırılar oluyor. Daha dün bile Shahed insansız hava araçları yüzünden oynamak mümkün olmadığı için maçlar iptal edildi. Ne yazık ki bugün hayatımız böyle. Gerçeğimiz bu. Birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Zafere kadar birlik olmalıyız.”

İlk millî maçlarını bekleyen gençleri Güneydoğu Asya turu bekliyor

İtalyan teknik direktör Ancelotti, Bento, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Endrick, Raphinha ve Vinicius Junior gibi kendini kanıtlamış yıldızlarla birlikte yeni nesil bir kadro kurarken, 26 kişilik gruba 23 yaş altı 15 oyuncu dahil etti. Gomes ve Santana da bu oyuncular arasında. Brezilya, 14 Kasım'da Japonya ile karşılaşacak, üç gün sonra da ev sahibi Singapur'a rakip olacak. İki hazırlık maçı da Kallang'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak. Shakhtar'ın iki genç oyuncusu, bu seyahatte A millî takımdaki ilk maçlarına çıkmayı umuyor.