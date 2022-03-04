Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken Shakhtar Donetsk altyapıda görev yapan genç bir antrenörün Ukrayna'nın egemenliğini savunurken hayatını kaybettiğini açıkladı.

Shakhtar CEO'su Serhyi Palkin yaptığı açıklamada hayatını kaybeden futbol adamının altyapı takımlarından birinde antrenörlük yaptığını doğruladı.

Rus askerlerinin kurşunlarının hedefi olduğu belirtilen altyapı antrenörü, iki Ukraynalı futbolcunun çatışmalarda öldürülmesinin iki gün sonrasında hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin uzun bir süredir devam ettiği Dombas şehrine ait bir kulüp olan Shakhtar Donetsk çatışmaların başladığı günden bu yana kendi sahası olan Dombas Arena'da oynayamıyor.

Yabancılar ülkelerine döndü

Daha önce Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bir şehri olan Lviv'de oynayan ve Shakhtar, son dönemde karşılaşmalarını başkent Kiev'de oynuyordu.

Ukrayna Premier Ligi'nde Dinamo Kiev'in iki puan önünde liderliğini sürdüren Shakhtar'ın yabancı oyuncuları ülkeyi terk etmişti.

Kariyerinin ilk yurt dışı deneyimini yaşayan İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi de ülkesine dönenler arasına yer almıştı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Inter ve Sheriff ile aynı grupta yer alan Ukrayna ekibi grubunu iki puanla tamamlarken, Avrupa'ya veda etmişti.

Kadrosunda David Neres, Marlon, Fernando, Marlos, Patrick ve Maycon gibi çok sayıda Brezilyalı oyuncuyu bulunduran Shakhtar'ın kadrosunu koruyup koruyamayacağını savaşın seyri gösterecek.

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