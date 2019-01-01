Shakhtar Donetsk - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ukrayna Premier Ligi şampiyonu Shakhtar Donetsk, İngiltere Premier Ligi'nde son 2 sezondur şampiyon olan Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Metalist Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'nundan Artur Dias, Rui Tavares ve Paulo Soares hakem üçlüsü yönetecek.
Ligde 7 maçın hepsini kazanan ev sahibi, 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Pep Guardiola'nın öğrencileri ise 5 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alarak 10 puanla ikinci sırada kaldı.
İki takım, geçtiğimiz sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almış ve Manchester City iki maçı da kazanmıştı.
Shakhtar Donetsk - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta?
Shakhtar Donetsk'in Manchester City ile oynayacağı C Grubu mücadelesi, 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 22:00'da başlayacak.
Shakhtar Donetsk - Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Shakhtar Donetsk - Manchester City karşılaşması, yalnızca beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Shakhtar Donetsk - Manchester City maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Shakhtar Donetsk galibiyetine 6.75 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 4.25 olarak belirlenmiş.
Manchester City'nin galibiyetine ise 1.20 oran veriliyor.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.