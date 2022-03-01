Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürerken, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı oyuncuları evlerine dönmeyi başardı.

Ukrayna ekibinin Brezilyalı oyuncuları geçen hafta başlayan askeri operasyon nedeniyle bir süredir ülkeden ayrılmaya çalışıyordu. Ukrayna Premier Ligi'nde 2021/22 sezonunun kalan maçları ikinci bir karara kadar iptal edildi.

Shakhtar teknik direktörü Roberto De Zerbi ülkesi İtalya'ya ulaştı. Kulüp, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla aralarında Maycon, Dodo, Fernando ve Pedrinho'nun da bulunduğu 12 A takım oyuncusunun ülkeden çıkarıldığını duyurdu.

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Ne söylediler?

İlk olarak kadronun geri kalanıyla birlikte Romanya'ya giden dörtlü, Salı günü Brezilya'ya hareket etti. Brezilyalı oyuncular, Sao Paulo'daki Guarulhos Havaalanı'nda aileleri, arkadaşları ve futbolseverler tarafından sevgiyle karşılandı.

Havaalanına gelen gazetecilere röportaj veren Maycon, savaş bölgesinden kaçtıktan sonra neler hissettiğini anlattı.

"Karmaşık duygular yaşadık. Hüzün, dehşet ve ardından rahatlama ve ayrılmanın getirdiği memnuniyet. Herkes iyi, korkutucu bir olay yaşanmadı."

Shakhtar Donetsk'in savunma oyuncusu Dodo, Ukrayna'dan ayrıldıktan sonra Brezilya'da arkadaşlarını ve ailesini kucakladı 💔 pic.twitter.com/Ca5RKLACFc — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 1, 2022

"En çok istediğim şey ailemle, annem ve babamla birlikte olmak" diyen Pedrinho ise sözlerine şöyle devam etti.

"Onlarla her konuştuğumda hoşçakalın dedim, çünkü bunun son konuşmamız olup olmayacağını bilmiyordum. Evime gitmek, kızımla birlikte olmak istiyorum."

"Olanlar çok üzücü, umarım kimse bunları yaşamak zorunda kalmaz."

Resmi bir açıklama yayınlayan Shakhtar kulübü, oyuncuların güvenli biçimde Ukrayna'dan çıkarılmasındaki desteği için UEFA'ya teşekkür etti.

"Bu süreçte yardımı dokunan herkese teşekkür etmek istiyoruz. Oyuncuların ülkeden çıkarılması UEFA başkanı Aleksander Ceferin, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andrii Pavelko ve Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Leonis Oleinichenko'nun katkılarıyla mümkün oldu."

Sao Paulo, David Neres'e süre tanıyacak

Shakhtar'ın Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres de Ukrayna'da mahsur kalan isimlerden biriydi. Neres bu nedenle geleceği hakkında vereceği kararı ertelemek zorunda kaldı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Sao Paulo 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için bir teklifte bulundu.

Ancak Sao Paulo, Neres'in son günlerde yaşadıklarını göze alarak transfer görüşmelerini erteleme kararı aldı. Brezilya'da transfer dönemi 16 Nisan'da sona erecek.

Sao Paulo bir süre sonra sözleşmeyle ilgili son pürüzleri gidermek için Shakhtar'la yeniden masaya oturmayı planlıyor.

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