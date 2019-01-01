Shakhtar Donetsk - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. maçında Shakhtar Donetsk sahasında Atalanta'yı konuk ediyor.
Bu maç öncesinde Shakhtar Donetsk 6 puanla ikinci sırada, Atalanta ise 4 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı 2-1'lik skorla Shakhtar Donetsk kazanmıştı.
Shakhtar Donetsk o maçta 1-0 geriye düşmesine karşın son dakika golüyle gülen taraf olmuştu.
Shakhtar Donetsk - Atalanta maçı hangi kanalda?
OSK Metalist Stadion'da oynanacak müsabaka TSİ saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily, Stepanenko, Kovalenko, Alan Patrick, Tete, Konoplyanka, Junior Moraes
Atalanta: Gollini, Toloi, Kjaer, Palomino, De Roon, Freuler, Hateboer, Gosen,; Gomez, Pasalic, Muriel