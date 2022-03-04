Shakhtar Donetsk antrenörü İtalyan Paolo Bianco, Ukrayna'dan korku dolu kaçışını anlatıyor

Eski Serie A oyuncusu ve şu anki Shakhtar Donetsk antrenörlerinden Paolo Bianco, Ukrayna'dan kaçışını ve bombalamalar altında Kiev'i trenle nasıl terk ettiğini açıkladı.

Bianco, Roberto De Zerbi'nin teknik ekibinin bir üyesi olarak Ukrayna'daydı ve Rusya'nın ülkeyi işgalinin ardından ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Bianco, kulübün yanı sıra eski Shakhtar yıldızı ve şu anki futbol direktörü Darijo Srna'ya yardımları için teşekkür etti, çünkü işgal sırasında İtalyan hükümetinden yardım alamadıklarını söyledi.

Ne yaşandı?

Biano, işgal başladığında kendisinin ve teknik ekibin İtalya'ya döndüğünü, ancak İtalyan hükümetinin Ukrayna'yı önceden terk etmelerini söylemekten başka yapabileceği bir şey olmadığını söyledi.

Ve böylece Srna ve kulüp, Bianco ile ekibine yardım eden Ukrayna FA ile temasa geçti. Macaristan'a böyle geçtiler.

Ancak ondan önce, Bianco bir otelde mahsur kaldı. Savaş halindeki bir ülkede kapana kısılmanın getirdiği korkuyu anlattı.

Bianco, GOAL'e verdiği demeçte, "Rusların şehre nihai girişinde ne olabileceğine hazırlanıyorduk."

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) temsilcileri ve bazı gazeteciler bize İtalyan pasaportumuzu ve İtalyan bayrağını göstermeye hazır olmamızı söylediler. Geceleri göz açıp kapayıncaya kadar uyuyamadık. Günler nihai bir kaçış organize etmekle geçti."

"Otelden ayrıldığımızda hayatımda hiç tatmadığım bir özgürlük duygusuna kapıldım. Günlerce bir bodrumda tanımadığınız insanlarla, hiçbir şey bilmeden kapalı kalmak, bir süre sonra artık korku, ızdırap bile kalmamasını sağlıyor.

"Kiev'den trenle ayrıldık ama yolculuk dokuz buçuk saat sürdü. Bazı durumlarda tren karanlıkta ilerledi çünkü bazı hatlarda devam eden bombalamalar vardı."

Bianco, Shakhtar personelinin birkaç üyesinin Ukrayna'da kaldığını ve güvenliklerinden endişe duyulduğunu açıkladı.

"Personelden bazı adamlar ve bazı oyuncular hala Ukrayna'da" dedi. "Yani her sabah yanıtlamalarını umarak onlarla iletişime geçiyoruz ve onlar için çok endişeliyiz."

Bianco, son birkaç gündeki olaylar göz önüne alındığında kulübe geri dönüp dönemeyeceğinden emin olmadığını ancak bir gün barışçıl bir Ukrayna'ya dönüp zamanında yakın olduğu kişilerle yeniden bir araya gelmeyi umduğunu söyledi.

"Kendimi hala o kulüpte görüp görmediğimi bilmiyorum çünkü futbolun devam edip etmediğini bile bilmiyorum" dedi, "ama kendimi kesinlikle oradaki insanlarla görüyorum.

"Herkese yeniden sarılmak için Ukrayna'ya geri dönmek istiyorum. Bu deneyim bizi sonsuza dek birleştirecek."

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