Shakhtar - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Shakhtar, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlıyor.
Grupta oynadığı ilk maçta Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Ukrayna ekibi ikinci maçında ise Atalanta deplasmanından üç puan çıkarmayı başardı. Luis Castro'nun öğrencileri ligde ise oynadıkları 11 maçın tamamını kazandı.
Dinamo Zagreb ise Şampiyonlar Ligi'ne Atalanta karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlarken ikinci maçta City deplasmanında 2-0 mağlup oldu.
Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.
Shakhtar - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda?
C Grubu'nda üç puanlı iki takımı karşı karşıya getirecek maç 22 Ekim Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 19:55'te başlayacak.
Zorlu müsabaka, beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Shakhtar - Dinamo Zagreb maçının muhtemel 11'leri
Shakhtar XI: Pyatov, Bolbat, Krivtsov, Matviyenko, Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Alan, Taison, Moraes.
Dinamo Zagreb XI: Livakovic, Stojanovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Peric, Leovac, Atiemwen, Moro, Olmo, Orsic, Petkovic.