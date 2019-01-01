Shakhtar - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Shakhtar ve Dinamo Zagreb karşı karşıya geliyor.

Shakhtar, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlıyor.

Grupta oynadığı ilk maçta 'ye 3-0 mağlup olan ekibi ikinci maçında ise deplasmanından üç puan çıkarmayı başardı. Luis Castro'nun öğrencileri ligde ise oynadıkları 11 maçın tamamını kazandı.

Dinamo Zagreb ise Şampiyonlar Ligi'ne Atalanta karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlarken ikinci maçta City deplasmanında 2-0 mağlup oldu.

Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

Shakhtar - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda?

C Grubu'nda üç puanlı iki takımı karşı karşıya getirecek maç 22 Ekim Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 19:55'te başlayacak.

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Zorlu müsabaka, beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Shakhtar - Dinamo Zagreb maçının muhtemel 11'leri

Shakhtar XI: Pyatov, Bolbat, Krivtsov, Matviyenko, Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Alan, Taison, Moraes.

Dinamo Zagreb XI: Livakovic, Stojanovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Peric, Leovac, Atiemwen, Moro, Olmo, Orsic, Petkovic.