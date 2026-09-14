Shabab Al Ahli, 14 Eylül Pazartesi günü Dubai'deki Rashid Stadyumu'nda Tractor'u ağırlayacak. Karşılaşma yerel saatle 20.00'de başlayacak ve iki ekip de AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2026/27 sezonundaki serüvenine çıkacak.

Shabab Al Ahli, geçen sezonu ikinci sırada tamamladığı güçlü bir BAE Pro Ligi sezonunun ardından bu maça çıkıyor. Tractor ise Persian Gulf Pro League'de benzer şekilde etkileyici bir ikincilik elde etmesinin ardından İran'ın formda takımlarından biri olarak karşılaşmaya geliyor.

GOAL , bu AFC Şampiyonlar Ligi Elite açılış maçı için yerinizi nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu içerecek şekilde derledi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor maçı AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te oynanacak, ancak mevcut verilerde stat ve kesin başlama saati detayları doğrulanmış değil.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 1 14 Eyl 2026 - 12:00

Shabab Al Ahli - Tractor biletleri nereden alınır?

Shabab Al Ahli - Tractor maçının biletleri, Rashid Stadyumu'ndaki etkinlikler için tesisin biletleme platformu olan Platinumlist üzerinden resmî olarak satışa sunuluyor. Taraftarlar, bu maç için istedikleri kategoriyi doğrudan seçebiliyor.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse, Ticombo öne çıkan seçenek oluyor. Platform, taraftarların maç için mevcut ilanlara göz atmasına ve resmî kontenjan tükendikten sonra da yer bulmasına olanak tanıyor.

Shabab Al Ahli - Tractor biletleri ne kadar?

Resmî platform olan Platinumlist'te bilet fiyatları 30 AED'den başlıyor. Fiyatlar, Rashid Stadyumu'nda oturmak istediğiniz yere göre Zone A üzerinden ve daha üst kategorilere doğru yükseliyor.

İkincil piyasada ise Ticombo biletleri, resmî ilanlar sınırlı hâle geldiğinde daha geniş seçenek isteyen taraftarlar için mevcut. Fiyatlar kategoriye ve talebe göre değişiyor.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor AFC Şampiyonlar Ligi Elite: Bilmeniz gereken her şey

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor form durumu

Shabab Al-Ahli Dubai FC, Arabian Gulf League'deki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında United FC ile 1-1 berabere kalan ekip, bunun öncesinde Al-Jazira'ya 1-3 kaybetmişti. Bu sonuçlardan önce ise Khorfakkan karşısında alınan 1-5'lik galibiyet ve Al-Dhafra'ya karşı elde edilen 2-0'lık zaferin de yer aldığı üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Dubai ekibi, söz konusu beş maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Tractor'un Persian Gulf Pro League'deki son beş maçı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi getirdi. Son maçını Esteghlal Khuzestan'a 1-0 kaybetse de bundan önce üst üste iki maç kazanmış, Gol Gohar'ı 1-0, Chadormalu Ardakan SC'yi ise deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Ayrıca Persepolis karşısında da 1-0'lık galibiyet aldı. Tractor, bu beş maçta 4 gol attı, 1 gol yedi ve üç maçta gol yemedi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Nisan 2026'da oynandı ve Shabab Al-Ahli Dubai FC, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Tractor deplasmanında 3-0 kazandı. Bundan önce kulüpler, Eylül 2025'te yine aynı organizasyonda Dubai'de 1-1 berabere kaldı. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada Shabab Al-Ahli, Tractor'un bir galibiyetine karşılık iki galibiyet ve bir beraberlikle üstün durumda. Bu maçlarda Shabab Al-Ahli 8, Tractor ise 3 gol attı.



