Real Madrid'in, Manchester City'nin yıldızı İspanyol Rodri ile yürüttüğü görüşmeler son saatlerde karmaşık bir aşamaya girdi. Taraflar arasında sözleşme koşulları konusunda anlaşmazlık baş gösterirken, Barcelona da transferi kapmak için harekete geçti.

Bu gelişme, dün çarşamba günü çıkan basın haberlerinin Barcelona'nın transferden çekileceğini öngörmesinin ardından geldi. Bu durum, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusunu kadrosuna katmak için en güçlü aday olan Real Madrid'in önünü açıyordu.

Ancak transfer piyasasında uzmanlaşmış Foot Mercato ağının Sport gazetesinden aktardığına göre, Rodri'nin Real Madrid'e transferi durma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Oyuncu, dört sezonluk bir sözleşme imzalamaya prensipte onay vermiş olmasına rağmen, Kraliyet Kulübü'nün sunduğu teklife çekince koydu.

Gazete, müzakerelerin gözle görülür bir gerginlik yaşadığını ve oyuncunun daha iyi mali koşullar elde etme konusunda ısrar etmesi nedeniyle transferin tamamlanmasının artık garanti olmaktan çıktığını da ekledi. Oyuncu, İspanya Ligi'ne dönme isteğini teyit etse de bunun her ne pahasına olursa olsun gerçekleşmesini istemiyor.

Real Madrid, yönetimin yazın en karmaşık transferlerinden birini sonuçlandırmayı başarmasının ardından takıma katılmaya hazırlanan Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin transferini bitirmeye yaklaşmasının ardından ilgisini Rodri'ye yöneltmişti.

İspanyol basınına göre, kulüp başkanı Florentino Perez başlangıçta Rodri ile anlaşmaya, göreceli yaşı ve sakatlık geçmişi nedeniyle sıcak bakmıyordu. Ancak oyuncunun sergilediği performans, özellikle son Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülüne layık görülmesinin ardından, kulüp yetkililerini tutumlarını yeniden gözden geçirmeye itti.

Buna karşılık basın haberleri, Barcelona'nın, transferi Dünya Kupası'ndan önce bile kulüp içinde gündemde olan Manchester City oyuncusunun dosyasını yeniden açarak anlaşma yarışına güçlü bir şekilde girmeye karar verdiğini ortaya koydu.

Gazeteci Ben Jacobs, Manchester City'nin oyuncuyu elinde tutma isteğine rağmen, Barcelona'nın oyuncuyla ilgili görüşmelerine fiilen başladığını ve resmi bir teklif sunmaya hazırlandığını doğruladı.

Jacobs, Real Madrid'in transferi bitirmede en öne çıkan aday olarak görüldüğünü, ancak sportif ve ailevi nedenlerle İspanya'ya dönmeyi tercih eden Rodri için Barcelona'nın da cazip bir adres olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Manchester City, yıldızından kolayca vazgeçmeye hazır görünmüyor. Nitekim haberlere göre İngiliz kulübü, satışa onay vermek için 75 ile 80 milyon euro arası bir bedel talep ederken, Real Madrid 50 ile 60 milyon euro arasında değişen bir tavanı aşmayı düşünmüyor. Bu durum da müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor.