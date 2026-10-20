Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin mevcut şampiyonu Paris Saint-Germain karşısında alınan mağlubiyetin ardından bahane aramaya kalkışmadı; aksine çarpıcı bir itirafta bulundu.

Barcelona, ikinci yarının son dakikalarına kadar şansını zorladı ancak Paris Saint-Germain, kıta turnuvasının lig aşamasındaki üçüncü haftanın zirve mücadelesinde salı akşamı "Parc des Princes" sahasında oynanan karşılaşmada 4-2'lik değerli bir galibiyet elde etmeyi başardı.

Tüm turnuvalarda sezonun ilk 11 maçında tam puan toplayan Barça, sezonun ilk yenilgisini aldı.

Ancak Katalan ekibini, önümüzdeki pazar günü La Liga'nın zirve mücadelesinde Real Madrid'e karşı sezonun en zorlu maçlarından biri bekliyor.

Flick, Paris Saint-Germain maçının ardından Fransız devinin takımına karşı galibiyeti hak ettiğini itiraf etti.

İspanyol "As" gazetesinin öne çıkardığı maç sonrası açıklamalarında şöyle konuştu: "Her iki takımın da harika bir maç çıkardığı bir karşılaşmaydı ama Paris Saint-Germain bizden daha iyi olduğunu kanıtladı."

Barcelona'nın ikinci yarıdaki performansıyla ilgili konuşan Alman teknik adam, Paris'in sahip olduğu hücuma geçiş oyunlarının tehlikesine dikkat çekti ve takımının son dakikalarda fiziksel olarak zorlandığını belirtti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Paris, geçiş oyunlarında büyük bir kaliteye sahip, ayrıca son 10 dakikada en iyi fiziksel durumumuzda değildik. Bu bir bahane değil ama bu maça en iyi hazırlığı yaparak çıkamadık."

Flick, yaşananların gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek takımın performansı analiz etmesi, hataları düzeltmek için çalışması ve önümüzdeki maçlarda daha iyi bir seviye ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Olmo'nun sakatlığı endişeye yol açtı

Barcelona'nın teknik direktörü, maç sırasında bir çarpışma yaşayan ve acı hisseden Dani Olmo'nun durumuna da değindi; sakatlığın niteliğinin belirlenmesi için beklemek gerektiğini vurguladı.

Flick şöyle dedi: "Olmo bir darbe aldı ve acı hissetti, beklememiz gerekiyor."

Alman teknik adam, oyuncunun durumunun netleşmesini beklerken, sakatlığın ciddiyeti ya da olası sahalardan uzak kalma süresiyle ilgili ek ayrıntı vermedi.

Xavi Espart'a özel övgü

Öte yandan Flick, Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı sahaya çıkma fırsatı bulan genç Xavi Espart'ın ortaya koyduğu performansı övmeyi ihmal etmedi.

Alman teknik adam şöyle konuştu: "Harika bir maç çıkardı ve her oynadığında ortaya koyduğu performans hayranlık verici."