Arsenal savunmasının bel kemiği Gabriel Magalhaes, Emirates Stadyumu'nda rüya gibi bir öğleden sonra geçirdi. Everton karşısında attığı kritik golle kendisi için önemli bir dönüm noktasına ulaşan Brezilyalı savunmacı, Mikel Arteta'nın takımının sekiz hafta sonunda Premier League zirvesindeki yarıştan kopmamasına yardımcı oldu.

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Brezilyalı futbolcu için dönüm noktası niteliğinde bir gün

Gabriel, 200. Premier League maçını bundan daha iyi planlayamazdı. Stoper, Everton karşısında alınan 2-0'lık galibiyet boyunca savunmada etkili bir performans sergiledi ve ikinci yarıda yaptığı isabetli kafa vuruşuyla üç puanı perçinledi. Bu sonuç, Arsenal'ı bu sezon oynanan sekiz maçın ardından Premier League tablosunun zirvesinde puanları eşitlediği için önemliydi.

Gol, Gabriel için alışılmadık bir şekilde geldi: İngiltere'nin en üst liginde akan oyundan attığı ilk goldü. İlk hücum girişiminin ardından ileri uçta kalan Gabriel, Ben White'ın ortasına yükselip topu ağlara göndermek için doğru yerdeydi. Bu, Kuzey Londra kulübü adına ligde attığı 21. goldü ve bugün dünya futbolunun hava toplarındaki en tehlikeli oyuncularından biri olduğu yönündeki ününü daha da pekiştirdi.

Efsanevi gol rekorlarının peşinde

Gabriel'in gol istatistikleri, futbol tarihçileri için giderek daha fazla dikkat çekiyor. Son golü, Premier League'deki 14. kafa golüydü. Bu sayı onu, Arsenal'ın bu organizasyondaki tüm zamanların kafa golleri listesinde ikinci sıraya taşıdı. Önünde artık yalnızca eski Arsenal forveti Olivier Giroud var. Asıl görevi sahanın diğer ucunda kalesini gole kapatmak olan bir oyuncu için bu, dikkat çekici bir başarı.

Gabriel, kulüp formasıyla 200. Premier League maçına çıkmasının ardından büyük gurur duyduğunu belirterek bu dönüm noktasını büyük bir onur ve unutulmaz bir an olarak nitelendirdi. “Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Benim için güzel bir gündü ve bu formayla 200. Premier League maçıma çıkmak benim için bir zevk. Çok mutluyum, sevgileri için taraftarlara teşekkür ederim ama bugün en önemli şey üç puandı. Ceza sahasında her zaman bulunacağım, gol atmak istiyorum ama kendi ceza sahamızı savunurken de en iyisi olmak istiyorum. Bugün golü attım ve sezonun ilk golünü kaydettiğim için gerçekten mutluyum,” sözlerini kulübün resmî internet sitesinde kullandı.

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Gabriel, “Kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Yaptığım her şeyi daha güçlü olmak ve her gün öğrenmek için yapıyorum. Bu formayla 200. maçıma çıktığım için gerçekten mutluyum,” diye ekledi.

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Savunmada beklenmedik bir ortaklık

Maç, Gabriel ile yeni savunma partneri Ezri Konsa arasındaki uyumun geliştiğini de gösterdi. Dikkat çekici bir istatistik olarak, iki stoper de Everton karşısında gol attı. Şubat 2024'te Gabriel ve William Saliba'nın, David Moyes'un West Ham takımına karşı alınan farklı galibiyette gol atmasından bu yana iki Arsenal stoperi ilk kez aynı lig maçında ağları buldu.

Gabriel, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından takım içinde bu tesadüfün konuşulduğunu anlattı. Gülerek, “[Ezri ve ben] soyunma odasında bundan az önce bahsettik,” dedi. “Her gün çok çalışıyoruz. Bugün ikimiz de gol attık, bu yüzden gerçekten mutluyuz. O harika biri. Arsenal'a geldiğinden beri kalitesini biliyoruz. Kalitesini gösteriyor ve üst düzeyde oynayabiliyor. Aramızda olmasından gerçekten mutluyum.”

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Odak yeniden şampiyonluk yarışında

Bireysel başarılar ve gol rekorları maçın ardından konuşulacak pek çok konu sunsa da Gabriel, odağını hızla takımın ortak hedeflerine çevirdi. Arsenal'ın ligdeki liderliğini korumak için Everton gibi dirençli rakiplere karşı sonuç alabilmesi kritik önem taşıyacak. Brezilyalı futbolcu, takımın önümüzdeki aylarda kendisini bekleyen yoğun fikstüre iyi hazırlandığına inanıyor.

Savunmacı, mevcut duruma ilişkin değerlendirmesini takımın antrenmanlardaki aralıksız çalışmasını vurgulayarak tamamladı. “En iyi takım olmak için her gün çok çalıştığımızı düşünüyorum. Bu yüzden gerçekten mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz. Premier League daha yeni başladı ve kalan maçlara hazırız,” dedi.