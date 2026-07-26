Britanyalı son şampiyon, Macaristan Grand Prix’sinde soğukkanlılığını korudu, yaklaşık 30 derecelik sıcaklıkta Red Bull pilotu Max Verstappen’in önünde yarışı kazandı ve Papaya’yı uzun bir suskunluğun ardından yeniden motor sporlarının zirvesine taşıdı.

Takım arkadaşı Oscar Piastri son bölümde teknik bir sorun nedeniyle yarış dışı kalırken, Norris geçen kasım ayında Brezilya’daki zaferinden bu yana ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Norris telsizden takımına, "Muhteşem. Araç bugün inanılmazdı. Sıkı çalışma karşılığını veriyor. Böyle devam edelim" dedi. Kısa süre sonra ise, "Bitkin durumdayım" derken, şunu da ekledi: "Yeniden burada, birinci sırada olmaktan mutluyum."

Bir sonraki podyumuna şaşırtıcı şekilde ulaşan Verstappen’in arkasında, dünya şampiyonası lideri Kimi Antonelli yedinci sıradan başladığı yarışı büyük bir geri dönüşle üçüncü sırada tamamladı. Böylece şampiyonluk mücadelesinde, pit yolunda hız sınırını aştığı için geç gelen beş saniyelik zaman cezası alan ve yarışı beşinci bitiren Lewis Hamilton karşısındaki farkını, dört haftalık yaz arasına girilirken 50 puana çıkardı. Charles Leclerc dördüncü oldu.

Dünya şampiyonu Norris, Macaristan’da kazandı - Antonelli üçüncü

Bu arada George Russell da ikinci Gümüş Ok’ta yine sert bir darbe aldı; felaket bir startın ardından Antonelli’nin takım arkadaşı yarışı ancak yedinci sırada tamamlayabildi.

Nico Hülkenberg içinse kişisel suskunluk dönemi sona erdi. Emmerichli pilot, Audi’siyle dokuzuncu sırayı alarak Alman takımındaki ilk puanlarını topladı.

Sezonun 11. yarışı öncesindeki saatlerde ise dünya motor sporları otoritesi FIA, yarış takvimine biraz daha açıklık getirdi. Malezya’daki geleneksel pist dokuz yıl sonra geri dönüyor; ekim ayının başında Sepang International Circuit’te Bahreyn Grand Prix’si telafi edilecek. Basra Körfezi’ndeki yarış, Orta Doğu’daki savaş nedeniyle nisan ayının ortasında iptal olmuştu. CEO Stefano Domenicali, "Formula 1’in uyum sağlayabildiğini, çözüm bulabildiğini ve sonuç üretebildiğini bir kez daha kanıtladık; böylece sporumuza gönül veren tüm taraftarları olumlu anlamda şaşırttık" dedi.

"Çekil önümden aptal!" Piastri çılgına döndü

Ancak ardından odak yeniden Hungaroring’deki gelişmelere kaydı. İlk takipçisi Leclerc startta ciddi şekilde geriye düşerken, pole pozisyonundaki Norris önce yerini korudu, ancak ikinci virajda fazla dışarı taştı. Piastri fırsatı değerlendirip liderliği aldı. Daha gerilerde Russell’ın sorunları ise devam etti; Gümüş Ok’u ağır şekilde hızlanabildiği için 18. sıraya kadar geriledi.

Başlangıç bölümü iki Ferrari için de planlandığı gibi gitmedi. Hamilton ile Leclerc daha hızlı soft lastikleri tercih etmişti, ancak ilk turlarda medium lastiklerle giden Verstappen’in arkasında dördüncü ve beşinci sıralarda sıkışıp kaldılar. Böylece lider gruptan pite ilk giren isim 14. turda Hamilton oldu ve sert Pirelli lastiklere geçti.

Verstappen bir tur sonra onu takip etti, ancak undercut’ı engelleyemedi. Buna rağmen Hollandalı pilot güçlü bir geçiş hamlesiyle uzun yıllardır rakibi olan ismin yeniden önüne geçti. Kısa süre sonra iki McLaren da lastik değiştirdi, yalnızca Antonelli çok daha uzun süre pistte kaldı ve ancak 23. turda pit stop yaptı.

Böylece eski sıralama yeniden oluştu. Piastri ve Norris farkı açtı, ancak Britanyalı pilot baskısını artırdı. 34. turda Avustralyalı ikinci kez pite girdi ve kısa süre sonra tur bindirme sırasında Williams pilotu Carlos Sainz’la temas yaşayınca öfkelendi. Piastri, "Çekil önümden aptal!" diye küfretti. Böylece Norris ikinci pit stopunun ardından liderliğe yükseldi. Kısa süre sonra ise Piastri sorunlarla birlikte kenara çekildi.