Sezonu kupasız kapatan Borussia Dortmund, Marco Rose'nin görevine son verdi

Borussia Dortmund kupasız geçen bir yılın ardından teknik direktör Marco Rose'yle yolları ayırma kararı aldı.

Red Bull Salzburg ve Borussia Monchengladbach ile yakaladığı başarılarla dikkat çeken 45 yaşındaki çalıştırıcı 2021 yazında Signal Iduna Park'ta göreve başlamıştı.

Ancak 2021/22 sezonunu şampiyon Bayern Münih'in sekiz puan gerisinde tamamlayan ve Avrupa kupalarına erken veda eden Dortmund beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Dortmund, Rose'yi neden kovdu?

Kadrosunda Erling Haaland, Marco Reus, Jude Bellingham gibi yıldızları barındıran Dortmund, Rose ile sezona üç kulvarda iddialı girmişti.

Ancak yaşanan hayal kırıklığının ardından bir değerlendirme yapan yönetim bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti.

Kulüpten yapılan açıklama şu satırlara yer verildi:

"Perşembe günü Rose, Watzke, Zorc, Kehl ve Sammer'in katılımıyla yapılan sezon analizinin ardından kulüp farklı bir yönde ilerleme kararı aldı. Marco Rose'ye bir sonraki görevinde başarılar diliyoruz."

BVB and Coach Marco Rose end their relationship.



Following an intensive season analysis on Thursday, including Rose, Watzke, Zorc, Kehl, and Sammer, the club has decided to move forward, and wishes Marco Rose the best of luck in his next opportunity 👏 pic.twitter.com/xpz6eBjS8T — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 20, 2022

Rose'nin Dortmund karnesi

Salzburg'la Avrupa Ligi'nde ses getiren, Mönchengladbach'ı ise Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ötesine taşıyan Rose'nin Dortmund'da büyük başarılar elde edeceğine inananların sayısı fazlaydı.

Bundesliga'da Bayern'i zorlamaktan uzak gözüken Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde şok bir şekilde gruptan çıkamadı. Ardından Avrupa Ligi playoff turunda kupanın finalisti Rangers'a boyun eğdiler.

Rose, Dortmund'un başında çıktığı 47 maçta 27 galibiyet, dört beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı ve kısa süren macerası boyunca %57.45 galibiyet oranında kaldı.

Yıldız forveti Erling Haaland'ı Manchester City'ye kaptıran Dortmund, 2022/23 sezonuna yeni bir teknik direktörle girmeye hazırlanıyor.