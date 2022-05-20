Sezonu kupasız kapatan Borussia Dortmund, Marco Rose'nin görevine son verdi
Borussia Dortmund kupasız geçen bir yılın ardından teknik direktör Marco Rose'yle yolları ayırma kararı aldı.
Red Bull Salzburg ve Borussia Monchengladbach ile yakaladığı başarılarla dikkat çeken 45 yaşındaki çalıştırıcı 2021 yazında Signal Iduna Park'ta göreve başlamıştı.
Ancak 2021/22 sezonunu şampiyon Bayern Münih'in sekiz puan gerisinde tamamlayan ve Avrupa kupalarına erken veda eden Dortmund beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.
Editörün Seçtikleri
- "Hayalim Ronaldo'yla birlikte oynamak" - NXGN'in gençlerinden Marcos Leonardo, Manchester United'ın yıldızını örnek alıyor
- Futbol dünyasındaki en saçma kadro dışı kalma sebepleri
- Hafta sonu Türkiye ve Avrupa'da kaçırmamanız gereken beş maç
- 2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey
Dortmund, Rose'yi neden kovdu?
Kadrosunda Erling Haaland, Marco Reus, Jude Bellingham gibi yıldızları barındıran Dortmund, Rose ile sezona üç kulvarda iddialı girmişti.
Ancak yaşanan hayal kırıklığının ardından bir değerlendirme yapan yönetim bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti.
Kulüpten yapılan açıklama şu satırlara yer verildi:
"Perşembe günü Rose, Watzke, Zorc, Kehl ve Sammer'in katılımıyla yapılan sezon analizinin ardından kulüp farklı bir yönde ilerleme kararı aldı. Marco Rose'ye bir sonraki görevinde başarılar diliyoruz."
Rose'nin Dortmund karnesi
Salzburg'la Avrupa Ligi'nde ses getiren, Mönchengladbach'ı ise Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ötesine taşıyan Rose'nin Dortmund'da büyük başarılar elde edeceğine inananların sayısı fazlaydı.
Bundesliga'da Bayern'i zorlamaktan uzak gözüken Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde şok bir şekilde gruptan çıkamadı. Ardından Avrupa Ligi playoff turunda kupanın finalisti Rangers'a boyun eğdiler.
Rose, Dortmund'un başında çıktığı 47 maçta 27 galibiyet, dört beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı ve kısa süren macerası boyunca %57.45 galibiyet oranında kaldı.
Yıldız forveti Erling Haaland'ı Manchester City'ye kaptıran Dortmund, 2022/23 sezonuna yeni bir teknik direktörle girmeye hazırlanıyor.Daha fazla okuma