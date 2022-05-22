Sezonu 23'er golle bitiren Salah ve Son, Premier Lig'de Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı

Tolga İnan
Getty / Goal

Mısırlı yıldız son güne avantajlı girse de, Son attığı iki golle ödüle ortak olmayı başardı.

Premier Lig'de 2021/22 Altın Ayakkabı ödülünü Liverpool'dan Mohamed Salah ile Tottenham'dan Heung-min Son kazandı.

Sezonun son gününde neler yaşandı?

Pazar günü oynanan maçlar öncesinde Salah gol krallığı yarışında bir gol öndeydi. Şampiyonluğu kovalayan Liverpool, Wolverhampton'ı konuk ederken, Tottenham ligden düşmesi çok daha önceden kesinleşen Norwich deplasmanına çıktı.

Heyecan dolu günde iki yıldız da uzun süre suskundu. Tottenham, Norwich karşısında farka koşarken, geç açılan Son 70 ve 75. dakikada attığı gollerle kısa süreliğine Salah'ın önüne geçti.

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Ancak 84. dakikada Liverpool'u öne geçiren golü atan Salah gol sayısına denge getirdi ve kariyerindeki üçüncü Altın Ayakkabı'ya uzandı. Son ise bu ödülü kazanan ilk Asyalı futbolcu oldu.

Manchester City'nin 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 mağlup etmesiyle Liverpool şampiyonluk yarışını kaybetti. Tottenham ise günün kazananları arasındaydı. Kuzey Londra ekibi ezeli rakibi Arsenal'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Mohamed Salah Liverpool Golden Boot award 2021-22
Getty Images

Son, Altın Ayakkabı'yı kazandıktan sonra neler söyledi?

BBC Sport'a konuşan Güney Koreli yıldız hislerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu ödülü kazanmak muhteşem. İnanamıyorum. Gerçekten çok duygulandım. Çocukken bunun hayalini kurardım. Şu anda ise ellerimde. Buna inanamıyorum."

"Attığım ilk gole kadar net fırsatlar harcamıştım. En kolay golleri kaçırıp zor olanları attım. Pes etmedim."

"Bugün gol atmak istiyordum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Bana gol attırmaya çalıştıkları ortadaydı."

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