Premier Lig'de 2021/22 Altın Ayakkabı ödülünü Liverpool'dan Mohamed Salah ile Tottenham'dan Heung-min Son kazandı.

Sezonun son gününde neler yaşandı?

Pazar günü oynanan maçlar öncesinde Salah gol krallığı yarışında bir gol öndeydi. Şampiyonluğu kovalayan Liverpool, Wolverhampton'ı konuk ederken, Tottenham ligden düşmesi çok daha önceden kesinleşen Norwich deplasmanına çıktı.

Heyecan dolu günde iki yıldız da uzun süre suskundu. Tottenham, Norwich karşısında farka koşarken, geç açılan Son 70 ve 75. dakikada attığı gollerle kısa süreliğine Salah'ın önüne geçti.

Ancak 84. dakikada Liverpool'u öne geçiren golü atan Salah gol sayısına denge getirdi ve kariyerindeki üçüncü Altın Ayakkabı'ya uzandı. Son ise bu ödülü kazanan ilk Asyalı futbolcu oldu.

Manchester City'nin 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 mağlup etmesiyle Liverpool şampiyonluk yarışını kaybetti. Tottenham ise günün kazananları arasındaydı. Kuzey Londra ekibi ezeli rakibi Arsenal'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Getty Images

Son, Altın Ayakkabı'yı kazandıktan sonra neler söyledi?

BBC Sport'a konuşan Güney Koreli yıldız hislerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu ödülü kazanmak muhteşem. İnanamıyorum. Gerçekten çok duygulandım. Çocukken bunun hayalini kurardım. Şu anda ise ellerimde. Buna inanamıyorum."

"Attığım ilk gole kadar net fırsatlar harcamıştım. En kolay golleri kaçırıp zor olanları attım. Pes etmedim."

"Bugün gol atmak istiyordum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Bana gol attırmaya çalıştıkları ortadaydı."

Heung-min Son, Premier Lig'de ilk kez Altın Ayakkabı'yı kazandı 🤍 pic.twitter.com/hpyFXdBpdB — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 22, 2022

Daha fazla okuma